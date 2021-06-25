¡Gays sobre ruedas! La banda gay de motoristas que rodaba junto a los Hells Angels

A los pocos meses, ya entrado el año 1954, concretamente el día después de Acción de Gracias, un grupo de gays motoristas de Los Angeles fundaron los Satyrs MC. Todos imitaron a Brando y sus colegas, pero lo llevaron a un terreno más provocativo. Hasta entonces, el único grupo de motoristas gays de California patrullaba libremente por las calles: se trataba de muchos miembros del temido cuerpo de policía de Los Angeles. Como un secreto a voces, a la policía iban a parar muchos gays motoristas, pero curiosamente esa misma policía estaba considerada uno de las mas homófobas del país y temidos por la comunidad gay.

La ciudad vivía en una gran contradicción. A pesar de que los gays no eran bien vistos por las autoridades, existían zonas de ambiente que tradicionalmente llevaban siendo toleradas desde hacía una década. Durante los días de la Segunda Guerra Mundial, mientras esperaban su reenganche a filas, muchos soldados solían frecuentar los bares gays de la ciudad, generalmente en Hollywood Boulevard. Poco a poco comenzó a crearse una comunidad gay alrededor de ciertos bares, saunas y locales. Algunos de estos soldados vivían cerca, en lugares como Linda Vista. Otros acudían a saunas y locales gays con total libertad. Los Angeles, entre la vasta extensión californiana, era la ciudad perfecta para el surgimiento de algo por entonces único.

El nombre del club tenía un significado abiertamente sexual. El sátiro, en la mitología griega, era un ser que habitaba en los bosques, y que se representaba con pequeños cuernos, el cuerpo cubierto de vello, rabo y las patas de macho cabrío. El sátiro era lascivo, sexualmente activo e inagotable. La diferencia entre las representaciones visuales del sátiro y el significado dado por los Satyrs MC, se basaban en que este aparecía siempre como un raptor, un secuestrador de mujeres que luego las llevaba al bosque para saciar sus deseos violentamente. Los Satyrs, en cambio, que solían parar por clubs gays como el Cinema Bar o The Club, todos situados en la parte baja de la ciudad, era un club íntegramente formado por gays, donde no habían mujeres. Por ello, invirtieron esa imaginería, llevándola hacia otro terreno.