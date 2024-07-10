El código secreto de Moby Dick y los revolucionarios armados

Además, Ensslin atribuyó los nombres de los personajes de la novela a sus compañeros. Ella era «Smutje», Andreas Baader (uno de los líderes) «Ahab», Holger Meins «Starbuck», Jan-Carl Raspe «Carpenter», Gerhard Müller «Queequeg» y Horst Mahler «Bildad». Con el tiempo, Ensslin también usó el nombre de «Teresa», sin correspondencia alguna con los personajes del libro pero sí con el santoral cristiano: Santa Teresa de Jesús. Las frases que se formaban, se intercalaban con estos nombres, con lo cual se podía saber que se refería a otros compañeros de la RAF.