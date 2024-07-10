El código secreto de Moby Dick y los revolucionarios armados/
Los miembros del grupo armado Fracción del Ejército Rojo, detenidos y en aislamiento, idearon un complejo sistema de mensajes cifrados a partir de un libro: Moby Dick, de Herman Melville
Junio de 1972. Tras varios años de atentados que pusieron contra las cuerdas al gobierno alemán y generaron un intenso debate acerca de la violencia política en Europa, la cúpula de la Fracción del Ejército Rojo (RAF, también conocida como la banda Baader-Meinhof) fue detenida y encerrada en la prisión de máxima seguridad de Stammheim, Alemania. La cárcel, un atroz sistema de incomunicación, había sido construida y diseñada expresamente para ellos. Diariamente, permanecían férreamente aislados. Cada dos semanas recibían la visita de sus familiares. También podían ver a sus abogados.
Tras varios meses, Gudrun Ensslin, una de sus integrantes más célebres, ideó un sofisticado sistema de información, por medio de cartas que contenían mensajes cifrados que los abogados lograban sacar al exterior para comunicarse con otros militantes no detenidos. Las cartas consistían en minúsculas papeles que contenía números y cifras.
Ensslin ideó una serie de misivas y cartas a partir de un libro. Ese libro fue Moby Dick de Herman Melville, permitido por el director de la prisión al considerar su lectura como «no peligrosa».
Por medio de estos pequeños papeles, que entregaban a los abogados, Ensslin y el resto escribían mensajes cifrados según códigos numéricos que correspondían a frases, páginas y líneas de Moby Dick. En el exterior, tras un gran esfuerzo, cotejando con otros ejemplares de la misma edición del libro, lograban construir frases. De este modo, con el tiempo se logró tejer toda una narración extraña, un metarrelato en el que Ahab hablaba en boca de Baader, lo mismo que el resto.
Además, Ensslin atribuyó los nombres de los personajes de la novela a sus compañeros. Ella era «Smutje», Andreas Baader (uno de los líderes) «Ahab», Holger Meins «Starbuck», Jan-Carl Raspe «Carpenter», Gerhard Müller «Queequeg» y Horst Mahler «Bildad». Con el tiempo, Ensslin también usó el nombre de «Teresa», sin correspondencia alguna con los personajes del libro pero sí con el santoral cristiano: Santa Teresa de Jesús. Las frases que se formaban, se intercalaban con estos nombres, con lo cual se podía saber que se refería a otros compañeros de la RAF.
Tiempo después, tras varios años de reclusión y soledad, el grupo comenzó una serie de protestas que incluyeron largas huelgas de hambre. En 1977, envuelto en misterio, Ensslin y otros aparecieron muertos en sus celdas, supuestamente tras suicidarse. El año anterior había hecho lo mismo, igualmente sin aclararse del todo, Ulrike Meinhoff. Respecto a Meinhoff, en 1978 una investigación internacional intentó acceder al informe de la primera autopsia, aunque las autoridades alemanas se negaron. Finalmente se emitió un informe en el que ponía en duda el ahorcamiento.