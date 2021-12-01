Mishima, mon amour

«Soy tu objeto de estudio. Fotografíame como desees». Hosoe contaba veintiocho años y no pudo evitar sentirse intimidado en presencia del autor de Confesiones de una máscara (1948). Había acudido a la cita para retratarle por encargo de su editor y no esperaba que le recibiera semidesnudo, tomando el sol en el jardín. Mishima le invitó a sentarse a su lado, le ofreció un té negro y pactaron los términos en los que se desarrollaría la sesión. «Te hice llamar porque me encantaron tus fotografías de Tatsumi. Quiero que hagas lo mismo conmigo».

Se refería a Tatsumi Hijikata, el coreógrafo impulsor de una nueva corriente de danza contemporánea conocida como butoh, que bebía de las mismas fuentes que Jean Genet, Antonin Artaud, el Marqués de Sade o el Conde de Lautréamont. El público se escandalizaba ante las caras grotescas de los bailarines y sus movimientos febriles, sexuales e irracionales; bizqueaban, imitaban el comportamiento animal, tenían espasmos, reproducían gestos de sufrimiento y temblaban como si les estuvieran electrocutando. Un espectáculo macabro que su creador definía como «un lamento bailado, un retorcerse en nuestra condición humana» que hacía referencia a los cuerpos medio muertos que se arrastraban entre los escombros tras la detonación de la bomba nuclear de Hiroshima.

Tiempo atrás, Hosoe había asistido a la representación de una de sus piezas, inspirada en El color prohibido (1951) del propio Mishima, y el espectáculo le impresionó tanto como para inmortalizarlo en un serie de fotografías titulada Otoko to onna (Hombres y mujeres) en 1961. La compañía incluyó varias de ellas en un programa de mano que fascinó al novelista. «¿Quiere decir que puedo fotografiarle a mi manera?», preguntó el joven. Y el maestro asintió.