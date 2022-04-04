«Matarte de un suspiro»: el puño negro de Muhammad Alí en Barcelona y Madrid

Años después, tras negar el saludo al gran Urtain, aterrizó en Madrid como un emperador africano y terminó bailando flamenco en un tablao del centro

Barcelona, que vivía un calurosísimo verano, hervía aún más en agosto de 1972 con la llegada y aparición de Muhammad Ali, convertido ya en un hombre espectáculo capaz de atraer a miles de espectadores. Había hecho del boxeo un espectáculo de masas, incluida la forma de pelear y retar. Porque la pelea comenzaba mucho antes del salto al ring, en los preliminares, entrevistas o pesaje, como sucedió en la capital catalana. En España, el reinado del boxeo lo ocupaba el vasco Urtain, a quién ya Ali había tratado con desdén, en uno de sus habituales, divertidos e hilarantes comentarios, auténtica pose chulesca que enardecía a los fans. Lucharía contra el argentino Goyo Peralta en un combate de exhibición, pero en el pesaje organizado en Jorba Preciados (antecedente de Galerías Preciados) le preguntaron por Urtain. Alí, sonriendo, dijo que le «sonaba de algo». Sobre el argentino, más de lo mismo: «¿Dónde está ese Peralta, que lo mato aquí mismo?», había preguntado con cara de loco. Al fin y al cabo, en aquella su primera visita a nuestro país se le pedía eso mismo, diversión y locura. Merecía la pena. A cambio había recibido un millón de pesetas.

El combate real no sería entre el boxeador afroamericano y Peralta sino entre este y Urtain (alias «El morrosko» o «Tigre de Cestona»), que finalmente se desencadenó en una bronca, con amagos de empujones ante diez mil personas que en la imponente Monumental rugían y silbaban. Tras subirse al cuadrilátero, Alí se negó a saludar a Urtain. Más de uno temió que el combate se convirtiera en una reyerta entre ambos, pero todo parecía formar parte del número. Urtain, a pesar de la aparente hostilidad del púgil afroamericano, logró abrazarlo por la espalda. Al día siguiente la prensa española destacaba el desaire hacia Urtain.