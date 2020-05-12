Matar al Rey. El primer juicio mediático en España

Retrato de un asesino

Francisco Otero llegó a Madrid procedente de Lindin, una parroquia del concello de Mondoñedo, unos cuatro años antes del hecho, cuando apenas habría cumplido los 16. Se colocó en un puesto de pan de la calle de la Luna, pasando después a una pastelería de la calle del León, a la de Cobo en la calle de la Aduana, y finalmente a la calle de Milaneses, que abandonó el 3 de diciembre de aquel 1879.

Desde entonces se dedicó, según contó él mismo, «a la ociosidad y a la vida errante», pasando «las noches en los teatros, en el café del Gato o en el Habanero, y luego, a última hora, se entregaba al sueño en las buñolerías, designando como una de ellas la de la calle de Ciudad-Rodrigo». Contaba el propio Otero que ya entonces se sentía «tan desesperado, que quería matarse o matar a alguien».

Con esa idea rondándole en la cabeza cambió en el Rastro de Madrid un revolver que había comprado en Toledo por una pistola. Pocos días después, el arma le fue requisada al herir con ella a una mula mientras la probaba disparando en los desmontes del Retiro inmediatos a San Jerónimo. Pero esto no le detuvo en sus intenciones y, pocos días después, regresó al Rastro para hacerse con una nueva pistola.

En lo que él llamaba su vida ociosa y noctámbula, frecuentaba la compañía de un tal Antonio García Cuervo, almacenista de aguardientes de la Cava Baja. Con este fue en una ocasión a tomar unas copas a la bollería de Antonio Pérez Cobo, en la calle de la Aduana, donde Otero había servido como dependiente.

Según contaron diferentes testigos, Otero hablaba con su compañero y el dueño de la bollería de que «no trabajaba ni quería trabajar», y que los malos consejos de uno de ellos, Antonio García, le habían llevado a una situación en la que solo deseaba «pegarse un tiro». Parece ser que el tal García no se dio por aludido por aquellos reproches y, lejos de callarse, añadió a lo dicho por Otero que «él, antes de matarse, moriría matando, y que en su lugar mataría al rey». A esas alturas de la conversación, y dado el tono que estaba tomando, no es de extrañar que en las declaraciones posteriores fueran varios los testigos que manifestaran haber puesto el oído a lo que allí se decía, y escuchar cómo, entre García Cuervo y Pérez Cobo, fueron espoleando a Otero.

Así, se sabe que Pérez Cobo añadió a lo dicho por García que él haría lo mismo, afirmación a la que también se unió Otero. «¡Mucho genio tienes tú!», le respondieron. «Tengo bastante», contestó Otero. Y desde aquel mismo momento se decidió a «matar al rey, habiendo resuelto, como ocasión más favorable, ejecutarlo en uno de los días en que Su Majestad tiene de costumbre ir a Atocha».

El sábado anterior al atentado esperó bastante indeciso con la pistola en la Puerta del Sol, «junto a la fuente» y, a eso de las cinco, se retiró por creer que el Rey estaría ya de vuelta en palacio. Volvió al mismo lugar la tarde del suceso, sabiendo que hacia esa hora los reyes regresaban del paseo. Cargó el arma mientras simulaba estar orinando en una columna mingitoria inmediata a la calle del Arenal. Allí montó la pistola y, escondiéndola en el bolsillo interior de la chaqueta, siguió la marcha del coche del Rey por las calles Mayor, de Milaneses, de Santiago y de Requena. En esta última pudo adelantarse a ocupar el lugar desde el que realizó los disparos, porque los caballos marchaban despacio a causa de la escarcha que cubría el suelo y los hacía resbalar.