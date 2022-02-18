Los Sin Dios: el arte satírico de la propaganda antirreligiosa soviética

Al cargar las tintas en sus portadas, señalaron a la religión como el enemigo del trabajador y lacayo del capitalismo.

No deja de resultar irónico que "el hombre que fusiló a Dios" fuera precisamente el autor de Religión y socialismo, publicado en 1908, donde «el socialismo implica la libertad de religión (…) y une a los grupos ideológicos religiosos y seculares en la lucha por el proletariado; cualquier acción de mezclar el socialismo con fanatismo religioso o ateísmo militante son acciones que dividen al proletariado, un “divide y vencerás” en manos de la dictadura burguesa». En su discurso de apertura del Congreso de los Sin Dios, el 10 de junio de 1929, el escritor Maxim Gorki, que coincidía bastante con las ideas del primer Lunacharsky, cargó contra El Ateísta: «En vuestro trabajo se nota cierto toque frío, de funcionario. Se expresa de tal forma que no persuade, sino que irrita. En el proceso doloroso de eliminar de nuestra vida las supersticiones religiosas, no se puede actuar de forma grosera».

A pesar de las caricaturas étnicas, su fundador y redactor jefe, Yemelián Yaroslavski, y la mayoría de la plantilla eran judíos. Al cargar las tintas en sus portadas, señalaron a la religión como el enemigo del trabajador y lacayo del capitalismo. Muerto Lenin, los soviéticos peregrinaron durante décadas para honrar sus restos embalsamados. Hoy en día, siguen haciendo colas durante horas. Pero no para entrar al mausoleo del revolucionario, sino a la Catedral de Cristo Salvador, la iglesia que los comunistas destruyeron y que fue reconstruida desde cero después del colapso de la URSS. Allí reposan las costillas de San Nicolás, patrón de los niños, los marineros y de los prisioneros injustamente condenados.

En 2012, las integrantes del grupo Pussy Riot ingresaron en prisión por representar su famosa homilía punk "Madre de Dios, echa a Putin" junto a ese mismo altar, y crearon un peligroso precedente jurídico. Las autoridades aprobaron una ley para defender los sentimientos de los creyentes que condenó a tres años de cárcel a un joven que cazó "pokemones" en una iglesia de Yekaterimburgo. La judicatura es omnipotente. Y ha establecido que Dios existe.