Las mil guerras de Kira Roessler. Una entrevista con la legendaria bajista de Black Flag

Gran bajista, curiosa, activa e inagotable, Kira ha pasado a la historia como la bajista de una banda en su momento de mayor intensidad y violencia musical, la pieza fundamental en algo como My War, un disco que es casi un manifiesto. Ante lo que podría parecer una masculinización de la música, ella lo matiza. Para Kira, sin embargo, aquello era natural y nada forzado: «Siempre había mujeres en los shows, desde antes que yo entrase en Black Flag. Sí, por supuesto, pensaba que teníamos un espacio. Muchas mujeres formaban parte de bandas en Los Ángeles. Es verdad que las cosas era que todo se estaba volviendo más y más violentas, pero la razón es que cada vez había más gente que consideraba que eso era lo que representaba el punk».

Como símbolo de la herstory, del punk y la valentía musical de las mujeres en un mundo donde las hegemonías (masculinas) resultan a veces tiránicas e injustas, le preguntamos por el movimiento Me too que denuncia los casos de violencia y abusos sexuales en el mundo del espectáculo, y por las Women march: «Creo que los problemas respecto a la manera en que los hombres a veces tratan a las mujeres existen en toda la sociedad, no solamente en el mundo del espectáculo. Desde pequeña, las niñas tuvieron experiencias que venían a decirles que no eran iguales a los niños, que intentan convencerlas de que no son poderosas… De este modo, luego, carecemos de la fuerza necesaria para protestar y resistir, o simplemente para saber cuándo la situación es peligrosa. Las Women march parecen combinar las dos cosas, es decir, una situación de desigualdad y violencia y una situación política que todo indica que empeorará. Al ser protestas que comienzan a ser masivas, se siente más poder y eso es bueno. Sin embargo, cada vez que se ha convocado una protesta tenía que estar trabajando y no he podido acudir. De todos modos, prefiero los movimientos menos masivos. Los grandes grupos de personas son difíciles de manejar y, con frecuencia, no me interesan mucho. Cuando no trabajo, prefiero estar en casa en compañía de mis perros, la verdad. Pero con ello no estoy diciendo que estos movimientos y quienes están detrás no me generen un gran respeto».