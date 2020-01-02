La fantástica Liga de los Salvadores de Libros

Numerosos incendios han destruido bibliotecas enteras, haciendo desaparecer importantes colecciones por el devastador fuego. En cada incendio bibliotecarios desesperados y voluntarios amantes de los libros, con sus guantes de látex, ventiladores y cascos, acuden a intentar salvar el mayor número posible de ejemplares

«Reconoce ese lugar, estuvo en él por última vez cuando bajaban las aguas, justo después de la inundación —escribe la Premio Nobel de literatura, la polaca Olga Tokarczuck en Los errantes—. La biblioteca, la honorable Ossolineum, está situada junto al río, frente a él, y es un error. Los libros deberían guardarse en terreno elevado. Recuerda aquella imagen, el momento en que salió el sol y bajaron las aguas. La inundación había dejado cieno y fango, pero ya habían limpiado algunos lugares y los trabajadores de la biblioteca ponían allí los libros a secar. Los colocaban medio abiertos en el suelo; eran cientos, miles. En esa posición tan poco natural para ellos, recordaban a seres vivos, un cruce entre pájaro y anémona. Manos enfundadas en finos guantes de látex despegaban pacientemente las páginas unas de otras para que frases y palabras se secaran por separado. Lamentablemente, las páginas se habían marchitado, oscurecido por el cieno y el agua, retorcido. La gente se movía entre ellas con sumo cuidado, mujeres con bata blanca, como en un hospital, dejaban los volúmenes abiertos hacia el sol, que fuera el sol que fuese».

La escritora rememora una inundación que devastó una gran biblioteca, pero podía haber usado otra imagen, por ejemplo la del incendio de Los Ángeles, cuando el 29 de abril de 1986 un devastador fuego consumió la Biblioteca Central. La tragedia devoró miles de ejemplares, perdidos aquella noche, donde los héroes y heroínas fueron unos improvisados ejércitos de bibliotecarios y voluntarios que luchaban contra Goliat, tratando de salvar el mayor número de ejemplares, rebuscando entre las cenizas, algo que continuó más tarde con la campaña Save the Books. Aquel día desaparecieron 400.000 libros y 700.000 más sufrieron daños en lomos y tripa. En total, 22 millones de dólares (unos 50 millones en la actualidad) en el mayor incendio de una biblioteca en la historia de Estados Unidos. Las imágenes de esta y otras tantas devastaciones que consumieron miles de libros resultan impactantes.