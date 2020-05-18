Las tentaciones del miedo

«Claro que toca refundar. Habría que refundarlo todo. Incluido el tipo de clase política que hemos padecido y la política misma. Un Año Cero. Actuar con la valentía que esperan los que padecen la política de tierra quemada de los últimos años. Porque lo que nos jugamos es todo. Para empezar, no solamente ver qué sucederá el día después de la desescalada, sino cómo será nada más y nada menos que nuestro Día de Mañana».

Pocas veces hemos estado en este cruce de caminos, esos lugares mitológicos en que los cantantes de blues vendían su alma al diablo o donde las brujas se reunían. Jamás hemos vivido de una manera tan ausente (confinados, angustiados y desconcertados ante la situación de colapso absoluto) los momentos que decidirán nuestro futuro, el mundo que habitaremos. La ansiada vuelta a la normalidad es ante todo una salida en falso. No habrá nada que se acerque a la normalidad y, en cualquier caso, si hacemos un poco de memoria antes del virus, ¿qué tenía de idílica aquella normalidad tan anómala? El único camino es hacia el futuro.

Lo sucedido es un ejemplo de nihilismo contemporáneo. De la noche a la mañana nuestro mundo se ha hecho añicos y ahora, en medio de la incertidumbre, buscamos un asidero, pero ¿a qué precio? Cuando nuestra casa está ardiendo no solemos optar por soluciones imaginativas. Más bien nos apartamos a un lado y esperamos que los bomberos acaben con el fuego. Pero el problema es que hoy los bomberos modernos son pirómanos mediocres y, en algunos casos, hasta ultras ignorantes dispuestos a todo y al precio que sea.

El impacto de lo sucedido también puede medirse en términos de memoria. Son los efectos de una guerra en la que aún no estamos ni tan siquiera en su posguerra. Ahora vendrá lo peor: incorporarnos a una rutina anómala, el día a día en otro estado excepcional de profunda crisis económica en la que la derecha y todos sus clientes y amigos han soltado a sus perros. El hooligan de la calle Salamanca que clama a gritos por lo «indignante de la paguita de los 400 euros» es la voz de una facción política que no es marginal, ni mucho menos. Aún no han dinamitado las políticas sociales propuestas, pero lo harán.



LA GESTIÓN DEL MIEDO

«Debemos prepararnos para nuevas pandemias, lo mismo que un nuevo tipo de bioterrorismo que durante estos meses ha tomado buena nota del caos provocado por el virus»

El conflicto tiene vocación de prolongarse e incluso permanecer a nuestro lado. El tiempo histórico se mide de otra manera. Son las consecuencias de todo Acontecimiento. Antes del virus nos situamos en una suerte de «prehistoria». Estamos ante una lucha por un nuevo lenguaje, una semántica de la tragedia y una nueva estética de rostros ocultos bajo mascarillas donde los ojos son lo único que nos recuerda a una humanidad que se sabe cautiva. Lo «actual» ha sido barrido. Un ejemplo: los refugiados siguen estando a las puertas de una Europa que les niega la entrada, pero hace semanas que nadie habla de ellos. Los ultras, mientras tanto, deslizan la tentación de los idiotas, el oportunismo de los bárbaros: ¿cerrando fronteras estaríamos más seguros? Debemos prepararnos para nuevas pandemias, lo mismo que un nuevo tipo de bioterrorismo que durante estos meses ha tomado buena nota del caos provocado por el virus. La pregunta es ¿cómo gestionaremos el miedo?