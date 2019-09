La «doble muerte» de Paloma

Como mujer trans conozco perfectamente la pulsión desesperada que impulsaba a Paloma a buscar un lugar seguro en el que poder ser y estar. Pero no sé lo que es tener que huir de mi propia casa acosada por cazadores de mujeres como yo. Todas tenemos miedo de amanecer apuñaladas en un callejón, pero las condiciones de una mujer migrante y las mías no pueden compararse. Aún siendo una paria entre los míos y las mías, mi vida es una aspiración para esas mujeres que huyen. Paloma estuvo más de una década en España, entre Alicante y otras ciudades, también en algunas capitales europeas, entró y salió del trabajo sexual varias veces, intentaba dejarlo pero volvía ante la imposibilidad de ganarse la vida de otra manera. A mordiscos llegó a construirse una vida que le permitía cierta dignidad y no abandonar a su gente en Brasil. Ya casi lo tenía todo. Estaba cerca de realizarse una vaginoplastia y cambiar su identidad legal. Hasta que llegó a Avilés y pocos días después de instalarse fue asesinada por un cliente que le propinó 15 puñaladas.





LA «DOBLE MUERTE»

«Asistimos al espectáculo dantesco del feminismo blanco y cis usando a una mujer asesinada como cuña publicitaria y debatiendo la pertenencia legítima al género de la misma»

Es ahora cuando empieza este artículo: el cuerpo de Paloma, su memoria, se han convertido en la carcasa de un animal muerto que los buitres quiebran, destruyen, devoran y usan para sobrevivir. Los pocos medios de comunicación que cuentan la noticia lo hacen en términos humillantes, equivocando el género de Paloma, desvelando su nombre impuesto, cumpliendo al dedillo con lo que las mujeres trans llamamos la «doble muerte»: cuando morimos y cuando se informa de ello obviando nuestra identidad.

También asistimos al espectáculo dantesco del feminismo blanco y cis usando a una mujer asesinada como cuña publicitaria y debatiendo la pertenencia legítima al género de la misma para ver si toca duelo, indiferencia o celebración. He leído subastas del cuerpo absolutamente grotescas, discusiones sobre la categoría de feminicidio o no del asesinato de Paloma que parecían sacadas de una lonja. Unas que sí pero no por mujer, sino por víctima del «sistema prostituyente» —poniendo el foco otra vez en el asesino—; otras, que de ninguna manera, apelando a cuestiones biológicas de 1º de la ESO y a una visión de la cuestión trans sacada de las peores mentes de los años setenta. Al conocerse los detalles del crimen aparece una tercera categoría a la que no echábamos de menos, las vicarias del odio transmisógino y la putofobia, que esperaban un trampolín para saltar como ratas al cuello de una mujer muerta. Parece que al asesino le gustaba travestirse en las sesiones que contrataba, práctica más que habitual que no significa nada más que a un señor le excita o le hace sentirse cómodo utilizar ropa tradicionalmente femenina en determinados momentos. Ni más, ni menos. Ninguna apelación al género hay en tal cuestión. Solo tenemos a un señor que se pone bragas, se excita y paga por hacer esto con una señora.

«Las vicarias del odio transmisógino y la putofobia»

He leído a mujeres que se dicen feministas definir el crimen de Paloma como «la típica violencia entre tíos que acaba en desgracia» como si se tratase de una pelea de mandriles en celo. Cosas horribles se han dicho, inhumanas, invocaciones burlonas y de una ignorancia palmaria a la teoría queer, chistes de mal gusto que no los firmaría ni Arévalo. La misma crueldad que una esperaría de fascistas, solo que estos últimos se han limitado a pasar de largo por la muerte de una mujer, como hacen siempre. El foco en el asesino, la víctima como actriz de reparto, otra vez un feminismo que apenas mete el pie en las aguas de la realidad material girando en torno a lo que los hombres hacen o dejan de hacer en lugar de prestar atención a las necesidades de sus hermanas. Un feminismo al que le importa más definir teóricamente los detalles de un apuñalamiento que preguntarse qué podía haber hecho para evitarlo. Un feminismo que está deseando lavarse las manos ante material no amortizable. Un feminismo que puede permitirse el lujo de cerrar sus puertas a riesgo de mancharse de sangre trans, de olor a prostituta o de sudor migrante.