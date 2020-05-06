Jim Sullivan, el músico abducido por los extraterrestres

A pesar de todo, en 1972, Sullivan volvió a intentarlo. Grabó un segundo LP titulado sencillamente Jim Sullivan, que fue publicado por Playboy records, pero que tampoco tuvo la acogida esperada. En 1975, por tanto, todavía quedaban muchas copias por vender de esos dos discos en sus diferentes ediciones. De hecho lo único que no resultó extraño de su desaparición fue que en el coche del artista aparecieran algunas de ellas. Allá por donde iba, Sullivan hacía lo posible por venderlas.

Everybody’s talkin’ ‘bout the seventh son

James Anthony Sullivan nació el 13 de agosto de 1940. Era el séptimo hijo de una pareja de emigrantes irlandeses aficionados al esoterismo, especialmente a las teorías de Edgar Cayce, un curandero y psíquico estadounidense, que lo mismo sanaba enfermos, que encontraba pozos de petróleo, predecía el crack del 29 o encontraba soldados desaparecidos en combate para el ejército estadounidense.

Con ese bagaje, para la familia Sullivan James Anthony no era un hijo cualquiera. Según las antiguas leyendas, el séptimo hijo de una familia estaría dotado de talentos especiales que lo convertirían en un ser extraordinario. Una creencia de la que dan cuenta textos bíblicos, cuentos, narraciones o temas de blues, género que Jim comenzó a escuchar y a interpretar desde muy joven con su Sears Silverstone, una guitarra barata que se podía comprar en esos conocidos almacenes incluso por correo.