Cuando Hitler robó la Navidad

«Noche de paz, noche santa/ todo está en calma, todo es brillante/ Solo el Führer permanece alerta para vigilar y proteger el futuro de Alemania/ guiando correctamente a nuestra nación». En diciembre de 1941, Adolf Hitler organizó una fiesta de Navidad para agasajar a los jerarcas nazis. Reunidos alrededor de un enorme árbol, festejaron con brindis triunfales e intercambiaron regalos ante la atenta mirada de cientos de oficiales de las SS ataviados con sus uniformes de gala. Sin embargo, las imágenes tomadas por el fotógrafo personal del Führer nos muestran a un Hitler taciturno, incluso ausente, como si se sintiera fuera de lugar a pesar de presidir la mesa. Una pregunta le rondaba la cabeza: ¿cómo reconciliar una ideología basada en el odio, la conquista y el exterminio con la celebración del nacimiento del Mesías de los judíos?

A simple vista, los brazaletes con la esvástica desentonaban con el brillo de los adornos a la luz de las velas, pero veinte años atrás, recién nombrado líder del Partido Nacional de los Trabajadores Alemanes, Hitler ya había pronunciado un discurso de Navidad similar en una cervecería de Munich condenando a «los judíos cobardes por matar al libertador mundial en la cruz» y jurando que «no descansaría hasta que los judíos fueran destrozados». Tras su llegada al poder en 1933, el Partido Nazi emprendió su particular cruzada por resignificar la Navidad, exaltando los valores más reaccionarios del Romanticismo alemán y dejando una puerta abierta al antisemitismo.

En un artículo publicado en 1937 por el semanario nazi Der Stürmer y titulado Nuevos significados para las costumbres heredadas, uno de sus más fervientes ideólogos, Friedrich Rehm, instó a los “verdaderos patriotas” a eliminar cualquier vestigio del cristianismo, por considerarlo un legado ajeno y nocivo para la cultura y tradición germanas: «No podemos aceptar que un árbol de Navidad alemán tenga algo que ver con una cuna en un pesebre en Belén. Es inconcebible para nosotros que la Navidad y todo su profundo contenido espiritual sea el producto de una religión oriental».