El esperpento nacional de Conde Corbal

«En Santiago de Compostela, donde los pasos resuenan como si fueran campanas, el pintor Conde Corbal, antiguo minero, expone sus cuadros en una tasca llamada Gaiola. Visita la exposición —la tasca— un joven estudiante de Medicina, José Manuel Gómez, y borracho de amor por el arte se enamora de uno de los dibujos colgados de la pared. El joven estudiante se arriesga a pedir precio: siete mil pesetas. No dispone de esa cantidad y le propone al pintor una transacción: puede ofrecerle un ataúd, pues un tío suyo se dedica a ese honorable y definitivo negocio. El artista reflexiona un instante y acepta. “La pintura —ironiza— no me da para vivir; pero, por lo menos hoy me ha dado para morir”». La anécdota referida por José María Gironella, autor de la trilogía de novelas sobre la Guerra Civil que vendió más de seis millones de ejemplares durante el franquismo, parece prestada de un relato de Edgar Allan Poe, Ambrose Bierce o mejor aún, de Vicente Risco.

Corrían los años sesenta y tras relegar su vocación artística por empleos ingratos en yacimientos de wolframio, fábricas de cerámica y empresas químicas, nuestro protagonista, Xosé Conde Corbal, se mostraba más decidido que nunca a retomar su carrera como artista plástico. Por mediación de Ánxel Huete comenzó a colaborar con el periódico La Región ilustrando los textos de Risco, recopilados más tarde en un libro titulado O Ourense perdurable (1961) que derivó en una estrecha amistad con el escritor que bromeaba presentándose como «el pedicuro» de los dibujos de Conde Corbal. Introducido en el ambiente intelectual del cenáculo ourensano, participó en tertulias junto a otros insignes integrantes de la Xeración Nós, como Otero Pedrayo, Ferro Couselo, Cuevillas o Xocas, a quienes retrató con aires de muralista atlántico, no exento de cierto colosalismo panteísta.