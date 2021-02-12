El regreso de Roman Polanski al 10050 de Cielo Drive

Una semana después de los asesinatos de la familia Manson, Roman Polanski regresó a la casa en la que vivía con Sharon Tate para hacer un perturbador reportaje que fue publicado en la revista Life.

El 16 de agosto de 1969, Roman Polanski regresó al 10050 de Cielo Drive, la casa en la que, unos días antes, había sido asesinada su esposa Sharon Tate junto a cuatro personas más. El realizador no iba solo. Le acompañaban el periodista de Life Thomas Thompson, el fotógrafo de la publicación, Julian Wasser, y Peter Hurkos, un vidente contratado por amigos de Jay Sesbring, una de las víctimas.

Apenas transcurrida una semana desde el 8 de agosto, fecha de los crímenes, la casa permanecía prácticamente igual que ese día. En el jardín de la vivienda aún estaba la manta con la que se había cubierto el cuerpo de Abigail Folger, en la puerta de entrada aún podía verse la palabra «pig» escrita con sangre y, en el interior, los muebles seguían volcados, las pertenencias del matrimonio revueltas y la moqueta teñida de sangre.