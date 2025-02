El número de Barbette

Barbette se expuso ante el mundo como una obra de arte radical y provocativa a la que aspiraba el surrealismo

Su amigo Man Ray se encargó de retratar su proceso de transformación. En las fotografías, le vemos posando en el camerino con su peluca, el rostro maquillado y el torso desnudo. Para Cocteau, la instantánea capturaba la verdadera esencia de Barbette: la de un hombre que no se identifica como mujer, sino que aprovecha la teatralidad para fluir entre ambos géneros. Esa “extraña belleza” a la que aludía Barbette podría interpretarse como una performance transgénero. Ya no se trataba de un número circense, sino de un ejercicio de mistificación; un juego de roles que difuminaba los límites entre lo masculino y lo femenino hasta llegar a confundirlos. Cocteau fue el primero en comprender que Barbette ya no se conformaba con ser una mera suplente, ni con imitar a otra mujer, alcanzando un sexo «sur-naturel, por encima o más allá de la naturaleza».