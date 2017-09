El «baile de la serpiente» contra la policía

Los estudiantes japoneses de Zengakuren fueron los creadores del espectacular «snake dance», famoso durante los sesenta y que logró atravesar fornidas barreras policiales

Los japoneses (¡cómo no!) fueron los primeros. Durante los sesenta, mientras en Europa y Estados Unidos aún no se había creado un poderoso y masivo movimiento de protesta, los estudiantes japoneses, con sus rostros ocultos, protegiendo sus cabezas con cascos de obrero y llevando grandes palos, se enfrentaron a la policía una y otra vez, logrando incluso grandes gestas como tomar un aeropuerto para impedir así la ratificación de un acuerdo militar con Estados Unidos. Zengakuren, la principal organización de estudiantes radicales, se convirtió en una gran amenaza para el gobierno, liderando las protestas más masivas y violentas, a diferencia del tradicional Partido Comunista Japonés, que defendía la no violencia más ortodoxa. Más aún, Zengakuren, con una ideología algo difusa de antiguo marxismo y anarquismo de la nueva izquierda, sirvió de inspiración para otros grupos radicales. En Nueva York, a mediados de los sesenta, miembros de Zengakuren visitaron el apartamento de Murray Bookchin, el teórico anarquista americano más famoso de la época. En la reunión estuvieron presentes varios Motherfuckers, como Ben Morea, que adoptarían parte de sus tácticas urbanas en las manifestaciones, entre las que destacaba el «snake dance» («baile o danza de la serpiente»).