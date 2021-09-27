El Anticristo de Hollywood

Para la industria del espectáculo, William Mortensen era el «diablo». Sus perturbadoras y bellas fotografías de celebridades estaban influenciadas por el paganismo, satanismo y toda clase de bestiarios

En 1937, el fotógrafo Edward Weston le escribió a Ansel Adams una carta señalando que recientemente había «recibido un hermoso negativo de un cadáver fresco». Adams le contestó expresando su entusiasmo y dijo: «Me encantó saber de usted, y espero con ansias la imagen del cadáver. Lo único que lamento es que la identidad de dicho cadáver no sea nuestro colega de Laguna Beach». El «colega» al que se refería Adams era William Mortensen, uno de los fotógrafos más populares y respetados de la década de 1930, cuyas técnicas artísticas y grotescas, llenas de erotismo y paganismo, lo desterraron de las historias «oficiales» del arte. Para Adams, Mortensen era el enemigo número uno; era conocido por ser descrito como «el anticristo».

Nacido en Park City, Utah, en 1897, Mortensen estudió pintura en la ciudad de Nueva York antes de la Primera Guerra Mundial, luego se mudó a Hollywood en la década de 1920, donde trabajó con el cineasta Cecil B. DeMille e hizo retratos de las celebridades Rudolph Valentino, Fay Wray, Peter Lorre, Jean Harlow y otros, a menudo con trajes históricos. También creó retratos más abstractos de modelos anónimos, interpretando personajes históricos o mitológicos como Circe, Maquiavelo y Cesar Borgia, e imágenes de brujería, monstruos, torturas y rituales satánicos, que rara vez se apartan de la desnudez o la sangre. A pesar de sus extravagantes temas, entre los años 1930 y 1950 sus imágenes se mostraron ampliamente en Estados Unidos y en el extranjero, se publicaron en revistas como Vanity Fair y fueron recopiladas por la Royal Photographic Society en Londres. Escribió una serie de libros instructivos que fueron un éxito comercial y una columna de fotografía semanal en Los Angeles Times. También dirigió la Escuela de Fotografía Mortensen en Laguna Beach, donde unos 3000 estudiantes pasaron por las puertas. El artista y estudioso de fotografía Larry Lytle, quien ha realizado una extensa investigación sobre Mortensen, lo llama «la primera superestrella de la fotografía».