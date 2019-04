Dolor y Gloria: Almodóvar y las malas hijas

Alana Portero desarma la última película de Almodóvar para rendir un bello homenaje a la diferencia, la singularidad y la libertad: «Esto, evidentemente, no es una crítica cinematográfica, acaso una carta de amor o de agradecimiento por una película que nos sirve a las malas hijas, a las raras, a las cansadas y a las mutiladas emocionales, para ponernos en paz con nosotras mismas y reconocer los trazos de belleza que también hay en nuestras vidas»



POR ALANA PORTERO (*)

Por razones que se me escapan, me dicen a menudo que no me pega nada que me guste el cine de Almodóvar. Suelo responder que soy una con mis contradicciones y que mi carnet de baile está lleno de compañías problemáticas. Nací en 1978 y mi elasticidad es la que es, como decía Oscar Wilde «ya no soy lo suficientemente joven como para saberlo todo», aspiro a la hiperconsciencia millennial y posmillennial, a la coherente firmeza entre pensamiento y acción de una generación a la que admiro, entre otras cosas, por mantener el tipo en el incesante vendaval de desprecio que recibe por cada particularidad que se le atribuye. Pero yo no soy así, nunca lo he sido y ya casi me he rendido ante la evidencia de que nunca lo seré.

«No puedo valorar si Almodóvar era parte de la revolución consentida o si su figura respondía a intereses políticos para vender una transición que no acabó de ser y una idea de libertad que podía verse claramente pero que no podía tocarse desde donde yo estaba»