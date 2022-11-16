La Brigada del Vicio: cuando España «abolió» la noche

«Los cafés estaban vacíos, las esquinas vigiladas por la brigada del vicio»

Si el cambio de siglo fue la primera ocasión en que se quiso «desnocturnizar» las principales ciudades del país, algo similar volvería a pasar, pero esta vez con el poder de las armas, en la inmediata posguerra. El franquismo impuso doctrinas ultras y moralizantes, que afectaron a la noche. En diciembre de 1940 se decretó que los espectáculos debían terminar a las doce de la noche o antes; cafés y bares cerrarían sus puertas a la una de la madrugada. La Orden comenzaba diciendo que «el ya antiguo hábito de trasnochar impuesto en la capital de la nación por una minoría ociosa y extendida luego al resto del país, ha ido paulatinamente afectando a nuestras costumbres, que naturalmente reflejan hoy el retraso y el desorden que en la vida ordinaria implica el anormal aprovechamiento del tiempo que la práctica perniciosa produce».

Eduardo Haro Tecglen, entonces un jovencísimo estudiante de periodismo, lo recuerda así: «Las autoridades estaban seguras de que todo lo que pasa de noche es pecado: dieron órdenes para que los espectáculos y los transportes urbanos desaparecieran por las noches. Los cafés estaban vacíos, las esquinas vigiladas por la brigada del vicio».

El golpe fue mortal para las tertulias. Muchas de ellas comenzaban a esa hora y muchos cafés ni tan siquiera cerraban nunca y la noche se confundía con el día, y viceversa. El legendario café Pombo languideció. Siguió acogiendo reuniones pero toso sus asistentes eran gente de orden. Al poco cerró sus puertas. Wenceslao Flores se indigna. A su alrededor hasta el gran bohemio, el último de su estirpe, el eterno noctámbulo, capitulan. Emilio Carrère, nada más publicarse el Decreto, publica una columna que es toda una rendición. Defiende la medida que, según él, responde al «despilfarro de tiempo y de luz», y pide «que se le corten las alas al búho de la noche». «Carrère se ha entregado. Entonces, el trasnochismo no existe ya», termina afirmando Flores. La noche había sido definitivamente abolida.