El otro hundimiento del crucero Baleares

En el fondo, «la gloriosa gesta de la armada española ante la revolución comunista y sus trágicos episodios en la batalla naval de Cartagena» era lo de menos

Aún más extraño resulta que los norteamericanos se prestaran a ello, teniendo en cuenta que nunca les había interesado producir películas españolas con las que era muy difícil conseguir beneficios, tanto dentro como fuera de nuestro país. La verdadera razón, como siempre, era económica y respondía a las medidas proteccionistas impuestas por la Subcomisión Reguladora de la Cinematografía, que les obligaba a producir en España un film por cada diez que pretendieran importar. Por más que al director general en España, Emilio P. D. de Argüelles, se le llenara la boca con promesas de «cariño y entusiasmo en los esfuerzos del Estado para crear una Cinematografía española», lo que buscaba era sacar tajada de la privilegiada posición entre las altas jerarquías militares de Del Campo, premiado con el grado de comandante honorario del Ejército español por los servicios prestados. En el fondo, «la gloriosa gesta de la armada española ante la revolución comunista y sus trágicos episodios en la batalla naval de Cartagena» era lo de menos.

Una vez firmados los términos del acuerdo, la moral estaba alta y el viento sopló a favor de obra. El equipo se desplazó a localizar exteriores en Vigo, El Ferrol, Cádiz, San Fernando y Cartagena y el alto mando les permitió filmar las maniobras que estaba efectuando toda la escuadra. Las mejores tomas se aprovecharon para dotar de mayor realismo a la película, intercaladas con imágenes de archivo de escenas de la batalla naval de Jutlandia, durante la I Guerra Mundial. Incluso pudieron ambientar las escenas del Baleares a bordo de su gemelo, el crucero Canarias. En febrero del 37, ambos buques se unieron al Almirante Cervera para masacrar a los civiles que huían por la única salida del cerco de la ciudad de Málaga: una carretera, pegada al mar, convertida en paredón para sus cañones y lanzatorpedos, a los que se sumaron los aviones alemanes e italianos, causando entre 3.000 y 5.000 víctimas civiles. Una auténtica matanza, peor que la de Gernika, que pasó a la historia como La Desbandá y que ambos bandos prefirieron olvidar para eludir responsabilidades. Los sublevados, por ordenar un ataque atroz e injustificado, y los republicanos por abandonar la ciudad a su suerte.