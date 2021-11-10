Crass, secretos de estado y anarco-punk: la verdadera historia detrás del Thatchergate

La conocida como Thatchergate Tape fue considerada por la CIA como un ejemplo de las estrategias de la URSS «para destruir la democracia tal como la conocemos»

Pese a las molestas interferencias y el ruido de fondo producido por la estática, el análisis técnico del Pentágono concluyó que las voces de los mandatarios eran reales. Desde Washington se apresuraron en desmentir el contenido de la grabación, alegando que se trataba de una operación propagandística encubierta. «Este tipo de calumnias se ajusta al patrón de los montajes difundidos por los servicios de inteligencia soviéticos, aunque habitualmente falsifiquen documentos en lugar de cintas», respondió Larry Semakis, subdirector del equipo de contraespionaje del Departamento de Estado, a las preguntas de los periodistas. Lo que fuera con tal de paliar el efecto dominó de los titulares sensacionalistas cuando, al otro lado de la línea, el presidente Reagan reconocía que no le temblaría la mano a la hora de pulsar el botón rojo. «Si hay un conflicto, lanzaremos misiles contra nuestros aliados para que la Unión Soviética permanezca dentro de sus fronteras». Silencio. «¿Te refieres a Alemania?», le cuestiona una incrédula Margaret Thatcher. «Si algún país pone en peligro nuestra posición, podemos decidir bombardear el área problemática y acabar así con la inestabilidad».

La cinta circuló un tiempo por Holanda en vísperas de las elecciones generales británicas de 1983, pero la prensa se mostró recelosa a la hora de publicar una exclusiva sin contrastar y enviada de forma anónima. Aunque Thatcher fue reelegida seis meses después, la conocida como Thatchergate Tape fue considerada por la CIA como un ejemplo de las estrategias de la URSS «para destruir la democracia tal como la conocemos». Sin embargo, cuando un par de años más tarde la prensa británica sacó a la luz la verdadera autoría, a nadie pareció sorprenderle que estuviera detrás cierta banda de punk inglés.

«Fue aterrador —reconoce Penny Rimbaud— ¿Un montón de bromistas anarquistas provocando una guerra mundial? Nos sentimos abrumados y eufóricos., pero no pasó mucho tiempo antes de que un reportero de The Observer se pusiera en contacto con nosotros para preguntarnos si sabíamos algo sobre las cintas. Toda la operación se había llevado a cabo en absoluto secreto, pero de una forma u otra se las habían ingeniado para culparnos: Después de un agotador día de negociaciones, acordamos admitir nuestra responsabilidad si imprimían los detalles del turbio asunto de las Malvinas en su artículo, cosa que hicieron. Era la primera vez que se cuestionaba abiertamente la integridad de Thatcher. Pero si era verdad que las paredes escuchaban… ¿hasta qué punto estaban al tanto de nuestras actividades?».