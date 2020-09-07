Chumy Chúmez: el hombre que trajo el comix underground usa a España

Durante el tiempo que Chumy Chúmez estuvo en California, llegó a ir a la redacción de la revista Zap y preguntar por el mísmísimo Robert «migas de pan» Crumb.

«Pregunté por Crumb que era el gran jefe. Hacían unos monstruos y unos dibujos monstruosos y todavía recuerdo la impresión que me produjo porque me dijeron “ahora no está, pero va a salir el redactor jefe a hablar con usted” y salió un monstruo así como torcido. Creo que todo aquello del humor monstruoso era porque ellos eran así, por dentro y por fuera. Yo me llevé un susto, pero eran muy majos».

Consciente de que ese tipo de experiencias no estaban al alcance de un español medio en plena dictadura franquista, Chumy Chúmez decidió contar lo que estaba viendo en California en varios artículos. Uno de ellos, publicado en la revista Triunfo, llevaba por título Prensa underground y repasaba la situación de la prensa libre en Estados Unidos. En él relataba que en el país se editaban «entre trescientos a trescientos cincuenta periódicos underground», una prensa que, según el humorista, tenía poca difusión, era rechazada por las gentes de bien y perseguida por la policía. No obstante, en cuanto a la persecución policial, Chúmez apuntaba que en Estados Unidos, lo único verdaderamente underground eran los Panteras Negras, «que se juegan el pellejo en cuanto salen a la luz del sol. Lo demás es un juego. Un periódico que se puede comprar en los quioscos solo puede autotitularse underground por snobismo».