Las canciones de las mujeres que odiaban que las asesinasen

La jovencita que nos encañona desde la fotografía se llamaba Arlayne Brown. A los doce años era capaz de acertar en el blanco a más de diez metros, de espaldas y con la única ayuda de un espejo. Tenía las manos tan pequeñas que necesitaron adaptar la culata del calibre 38 que llevaba su firma. Gracias a su habilidad con el revólver, Arlyane se convirtió en una estrella en exhibiciones deportivas y espectáculos itinerantes. En 1938, recorrió todo el país con el Circo del Salvaje Oeste de Ringling Brothers, Barnum & Bailey, haciendo gala de una puntería que hizo sombra al mismísimo Buffalo Bill.

Lamentablemente, el final de su carrera fue igual de prematuro. Una insuficiencia cardíaca se la llevó en 1961, con apenas 41 años cumplidos. «Yo tenía cinco y él tenía seis/ Cabalgábamos sobre caballos de madera/ Él vestía de negro y yo de blanco/ Él siempre ganaba la pelea», cantaría Nancy Sinatra un lustro más tarde. Escuchada con distancia, su versión de “Bang Bang (My Baby Shot Me Down)” es superior a la original interpretada por Cher y compuesta por Sonny Bono. En parte por el uso del trémolo en la guitarra de Billy Strange, pero ante todo por el desapego de una voz femenina que parece haberse acostumbrado a perder.