Viaje a la Barcelona de las barracas (1925-1935)

Viviendas sin agua corriente ni luz cuyas puertas daban a calles sin asfaltar, en las que vivían muchos de los trabajadores que construían el recinto de la Exposición Universal de 1929.

Además de las barracas, algunas fotografías presentan otras modalidades de vivienda precaria, como una casa vieja ocupada por múltiples familias, vagones de tren en desuso reaprovechados o una cueva. La finalidad de las fotografías era la de ilustrar un informe sobre las características de las barracas y de sus agrupaciones: los materiales de construcción, sus formas, si eran aisladas o formaban calles, patios o barrios, si eran en un entorno urbano, en la playa o en la montaña, cuál era su funcionalidad (cocina, tienda, común, lavadero), etc.

El punto de partida se encuentra en la década de los años 20 cuando Barcelona ya contaba con 6.000 barracas y un centenar de núcleos que se extendían por toda la ciudad: desde el litoral y la montaña de Montjuïc hasta los dos extremos del Eixample o a los pies de la montaña de Collserola. Con los años, las barracas se fueron extendiendo y aparecieron nuevos asentamientos en el Carmel, la Diagonal o el propio barrio de la Perona.