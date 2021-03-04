Alice Guy, la primera directora y gran olvidada del cine que filmó nuestro país en 1905/
Los libros de historia del cine omitieron su nombre, atribuyendo sus películas a su marido. En 1905 se embarcó en un gran viaje por España, filmando Barcelona, Madrid, Granada, Córdoba y Sevilla en un documento único
Alice Guy fue una de las grandes pioneras del cine. Nació en Saint Mandé (1873-1968) y se ganó la vida, inicialmente, como secretaria para la Compañía General de Fotografía de Max Richard. También se había formado en el teatro. Estas dos circunstancias hicieron que comenzase a aplicar sus conocimientos teatrales a sus películas, nada más y nada menos que unas mil en toda su dilatada carrera, en las que incluía pequeños efectos especiales y dominaba espléndidamente el lenguaje cinematográfico. De hecho, fue la primera cineasta en incorporar un pleno lenguaje narrativo a una película, usar grabaciones con un gramófono al tiempo que las imágenes, introducir efectos especiales, usar la doble exposición del negativo, las técnicas de retoque o la cámara lenta y rápida,. Por todo ello es considerada como la primera persona en realizar una película de ficción. En 1896, justo en los inicios del cine, con la cámara Demeny-Gaumont combinó imágenes en movimiento y arte teatral, dando lugar a una primera película titulada La Fée aux Choux. Posteriormente realizó un remake en 1901 titulado Sage-femme de première clase.
La historia del cine omitió su nombre y atribuyó sus películas a su marido o simplemente como una creadora anónima. Además, fue una activista feminista: en 1913, en su película Woman's Place in Photoplay Production, denunció la discriminación que sufrían las mujeres, justo cuando arrancaba el negocio de una por entonces primitiva industria cinematográfica. Las mujeres, a pesar de estar en el cine desde sus inicios, simplemente «no existían». Sus nombres no aparecían en créditos y eran menospreciadas por un negocio en manos de hombres.
Aunque se centró en la ficción, también se embarcó en pequeños documentales que mostraban el modo de vida en las ciudades a comienzos de siglo. Este fue el caso de la pieza titulada España, filmada en 1905, en la que recorrió nuestro país durante seis semanas, del 15 de octubre hasta finales de noviembre de 1905, filmando en Barcelona, Madrid, Granada, Córdoba y Sevilla. Su objetivo era hacer una serie de películas de cronopios en español y facilitar la distribución de películas Gaumont en España. Pero hay más. El catálogo de Gaumont de julio de 1906 señala que hizo muchas más películas en España y que estas se englobaron en un genérico Voyage en Espagne.