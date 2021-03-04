Alice Guy, la primera directora y gran olvidada del cine que filmó nuestro país en 1905

﻿La historia del cine omitió su nombre y atribuyó sus películas a su marido o simplemente como una creadora anónima. Además, fue una activista feminista: en 1913, en su película Woman's Place in Photoplay Production, denunció la discriminación que sufrían las mujeres, justo cuando arrancaba el negocio de una por entonces primitiva industria cinematográfica. Las mujeres, a pesar de estar en el cine desde sus inicios, simplemente «no existían». Sus nombres no aparecían en créditos y eran menospreciadas por un negocio en manos de hombres.

Aunque se centró en la ficción, también se embarcó en pequeños documentales que mostraban el modo de vida en las ciudades a comienzos de siglo. Este fue el caso de la pieza titulada España, filmada en 1905, en la que recorrió nuestro país durante seis semanas, del 15 de octubre hasta finales de noviembre de 1905, filmando en Barcelona, Madrid, Granada, Córdoba y Sevilla. Su objetivo era hacer una serie de películas de cronopios en español y facilitar la distribución de películas Gaumont en España. Pero hay más. El catálogo de Gaumont de julio de 1906 señala que hizo muchas más películas en España y que estas se englobaron en un genérico Voyage en Espagne.