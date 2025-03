«Matarte de un suspiro»: el puño negro de Muhammad Alí en Barcelona y Madrid

Al principio, Ali, que llegó el 28 de mayo y permaneció en Madrid hasta el mismo 1 de junio, se mostró molesto y decepcionado. Apenas había una veintena de personas esperándolo a los pies del avión. Junto a él le acompañaban otras diecisiete personas, incluido su consejero espiritual. Una hora más tarde, decenas de periodistas lo esperaban impacientes en el hall del lujoso hotel Palace, donde se hospedó. Luego se citaron en la sala de prensa del hotel. Las primeras preguntas fueron sobre su libro: «He escrito este libro para todos aquellos hombres del mundo que no tienen fe en sí mismos –confesó-, que se sienten rechazados en su medio ambiente. Yo nací negro, en una sociedad que desprecia a los negros. En mi libro explico cómo llegué a lo más alto. No sólo por mi constitución sino, por mi trabajo, porque creí en mí, en querer ser capaz de hacerlo». Los periodistas, recordando su anterior visita y el encontronazo con Urtain, esperaban algo del antiguo espectáculo airado y excéntrico, pero nada de eso sucedió. Hablaba con tranquilidad y se confesaba embajador de La Palabra: «De no haber sido boxeador me hubiese gustado ser predicador. Estudiar la verdad y explicarla». Así que lo que vino a continuación debió sonar plomizo, teología en lugar de golpes: «El hombre está atrapado por un progreso estúpido, porque ha edificado ese progreso sobre sus propias leyes, y no sobre las de Dios. El hombre se ha equivocado al olvidar a Dios. Yo siempre pienso en El». Pero luego, cuando parecía que terminaría la entrevista, se fue animando: «Nadie me hace sombra. El mejor que hay después de mí es Ken Norton, pero pelearé con él en septiembre y también caerá […] La prueba de que soy el mejor está en mi rostro. Soy tan bello como cuando empecé. ¿Quién adivinaría que soy boxeador? No soy el hombre más bello del mundo, ni mucho menos; pero sí el más bello del mundo del boxeo».