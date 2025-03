Valle-Inclán, el incendiario: «Lo bonito de las revoluciones es lo que tienen de destructor»

Exigía cambios, remodelaciones, limpieza de numerosos monumentos madrileños que calificaba de «atrocidades». Para ello se entrevistó y pidió la opinión a varias personalidades, entre ellas Ramón del Valle-Inclán, al que fueron a ver a su casa y entrevistaron. Lo que no sospechaban es que se encontrarían a un iconoclasta, a un terrorista cultural. «Buenos días, D. Ramón. Venimos a preguntarle a usted su parecer respecto a la campaña que ha emprendido Luz contra los monumentos mediocres de Madrid», comenzaba la crónica de la visita que publicaría el periódico. «Me parece de perlas; pero lo que no veo es que la estatua de Felipe IV [la estatua ecuestre situada en el centro de la Plaza de Oriente] sea tan buena como dice el periódico. A mí me parece una cosa mezquina. Eso que tanto gusta de que el caballo esté solo sostenido en sus patas de atras no me basta para que sea una escultura gloriosa». Los periodistas, sorprendidos por la respuesta, le piden que se explique. Y don Ramón lo hace: «Sí, hay que empezar con los monumentos escultóricos y continuar con los arquitectónicos. Es una vergüenza. Hay que derribar inmediatamente ese Círculo de Bellas Artes, y ese Ministerio de Instrucción Pública, y ese Palacio de las Comunicaciones, y medio Madrid… Lo bonito de las revoluciones es lo que tienen de destructor. Se ha dicho mucho sobre la quema de conventos, pero la verdad es que en Madrid no se quemaron más que cuatro birrias que no tenían ningún valor. Lo que faltó ese 14 de abril, y yo lo dije desde el primer día, es coraje en el pueblo, que no debió dejar ni un monumento. Para la próxima revuelta espero que las masas vuelen con dinamita el monumento a Cervantes… No se hizo nada en España aquel día. Fue una lástima, pero como todo se repetirá, tarde o temprano, es preciso que vayamos indicando a la gente las cosas que hay que destruir para que nada les pille desprevenidos. Yo ya dije el mismo día de la proclamación de la República que esta nacía con el vicio de la debilidad»

Al día siguiente, el escritor remitió una carta al director de Luz en la que añadía algunas críticas más, llenas de burla, a la estatua de Felipe IV. La estatua, para muchos madrileños, era brillante porque representaba a un jinete sobre un caballo encabritado: «La estatua de Felipe IV —escribe— no me parece que cumple el concepto clásico de estatua, atendiendo al sentido de la raíz latina —STATU: Quieto y en pie—. Comparándola con las grandes estatuas que admiraba Humboldt, le falta reposo, arquitectura y monumentalidad».

El monumento a los hermanos Álvarez Quintero se inauguraría a finales de año en el Retiro. El «adefesio» estético sería celebrado con gran pompa por la intelectualidad conservadora. Don Ramón, mientras tanto, iniciaba su declive físico, sin sospechar que se aproximaban nuevos días de incendios iconoclastas.