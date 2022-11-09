Mala hierba: la «locura del porro» de los años 30

«Apenas son conjeturables los asesinatos, suicidios, robos, asaltos, extorsiones y fechorías de maníaca demencia provocados cada año por la marihuana, especialmente entre los jóvenes»

Con apenas 68 minutos de metraje, la cinta refleja fielmente el pánico social de la época e inauguró un auténtico filón para cineastas sin escrúpulos, dispuestos a subirse al carro del escándalo y la difamación. Producciones baratas que se estrenaron de manera casi clandestina, disfrazadas de “películas educativas” para ser proyectadas en colegios e institutos, sin llegar a ser exhibidas en salas comerciales. Con el paso de los años, los derechos de autor expiraron y la mayoría de ellas han pasado al dominio público. Pero su significado cambió drásticamente en 1972, cuando Kenneth Stroup, líder de la Organización Nacional para la Reforma de las Leyes sobre la Marihuana (NORML), se topó por casualidad con una copia de Reefer Madness en la Biblioteca del Congreso. La compró por 297 dólares y comenzó a proyectarla en campus universitarios para recaudar fondos para la legalización de la marihuana.

Reivindicada desde entonces como una comedia involuntaria de culto, La locura del porro ha pasado a engrosar la lista de películas infames que solo pueden ser apreciadas, irónicamente, con fines recreativos. Sin embargo, ahora que muchos hablan de los beneficios millonarios que el cannabis puede ofrecer en un país soleado como el nuestro y después de que el Congreso avalase su legalización con fines terapéuticos para que decenas de miles de pacientes puedan disponer de su medicina sin necesidad de acudir al mercado negro, los paralelismos con la América de Hearst nos invitan a echar la vista atrás en el tiempo. Podríamos remontarnos a cuando los tercios de la Legión radicados en Marruecos y las tropas de Regulares que lucharon en el bando de los sublevados durante la Guerra Civil importaron la grifa a España, siguiendo los pasos de los aventureros españoles que disfrutaron del kIf desde el siglo XVI. O durante la postguerra, cuando el consumo se propaga no solo por ambientes marginales y la locura del porro alcanza desde la madrileña plaza de Lavapiés hasta la sevillana Alameda de Hércules, pasando por la calle de Las Tapias del barrio chino barcelonés. Y preguntarse qué intereses están detrás del escándalo mediático de los fumaderos en los años cincuenta, derivando los conflictos raciales a la penalización del comercio y consumo, intentando frenar el tráfico desde Marruecos y decomisando las primeras plantaciones en suelo español. La respuesta, una vez más, parece sencilla: sigan al dinero,