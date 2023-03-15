El viaje de Olga: las imágenes del inconsciente colectivo y el Archivo Eranos

«Si todos los seres humanos compartimos una serie de experiencias psíquicas heredadas de nuestros ancestros, bastaría con catalogarlas para descifrar el verdadero significado de nuestros sueños». Así describió Olga Fröbe-Kapteyn su ambicioso propósito en una carta dirigida a Ximena de Angulo, una amiga interesada en difundir sus ideas en los Estados Unidos. Por lo que sabemos, Olga llevaba más de una década trabajando en un archivo basado en la noción de inconsciente colectivo acuñada por Carl Gustav Jung. Cada entrada correspondería a un arquetipo e iría acompañada de su correspondiente ficha; pero, en su forma completa, se expandiría más allá de las imágenes permitiendo al soñador comparar sus visiones con las de la totalidad de la cultura humana, pasada y presente. «Digamos, por ejemplo, que sueño con un barco cuyo mástil es un árbol de Navidad, y un león y una serpiente están sentados a sus pies —explica Olga— Primero buscaría en la carpeta que contenga imágenes de barcos o del Árbol de la Vida, con sus respectivos textos de referencia que me remitirán a otros sueños similares en los que aparezcan barcos, árboles, leones y serpientes. Con esta imagen, texto y material onírico podría adentrarme en mi propio sueño muy a fondo».

De haberse materializado, aquella «máquina interpretativa de los sueños» hubiera supuesto la culminación del trabajo de toda una vida, al servir como base para elaborar una «nueva historia del arte escrita desde el punto de vista de la representación arquetípica». En aquella época, la actividad de Olga era tan frenética que apenas le dio tiempo a madurar el proyecto en su cabeza, pero su ambición enciclopédica por rastrear las formas cambiantes de la experiencia religiosa acabaría inspirando Las máscaras de Dios, el monumental estudio comparativo de las mitologías de Joseph Campbell y La Gran Madre. Una fenomenología de las creaciones femeninas de lo inconsciente (1955) del psicoanalista Erich Neumann.