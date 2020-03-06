¡Todas las chicas unidas!

LAS REINAS DE LAS «TEEN TOWNS»

«Casi cada semana se abrían nuevas asociaciones y clubs, como en Indianapolis, uno de los lugares en que se fundaron algunos con acrónimos impactantes para la época como WITCH (We In This Club are Hell-Cats»

Seventeen estaba centrada en la moda y en los relatos breves, por supuesto moralizantes. Los patrones sexuales y los roles eran tradicionales. A pesar de ello incluía numerosas cartas de lectoras, que en algunos números eran mayoría frente a las colaboraciones pagadas, por lo que de pronto visibilizó un mundo hasta entonces casi desconocido. Además, estaba hecha por chicas. Tras sus páginas parecía no haber trampa. Era creíble. Sus secciones mostraban una sociedad vibrante, un consumo desmedido, una posibilidad ilimitada de ser una fan justo en los albores de la llegada del primer ídolo musical teenager, Frank Sinatra, que sucedió tras el delirio (con su oleada de suicidios) provocado por el controvertido funeral de el actor Rodolfo Valentino.

El primer número voló literalmente de los quioscos. Vendía un estilo de vida propio, cuando hasta entonces las chicas debían comprar Esquire o True Detective para enterarse de la actualidad de la moda, la música o el baile. Las chicas se organizaban para crear grupos que se asemejaban a las sociedades secretas. Al mismo tiempo que comenzaron a publicarse numerosas obras que alertaban de la juventud y su tendencia al «salvajismo» y la delincuencia, surgieron iniciativas que gozaron del respaldo de las autoridades. No podrían controlar el empuje de la «KleenTeen culture» pero al menos la harían más «civilizada». Se crearon los llamadas Teen Towns, lugares de ocio destinados a los jóvenes, donde una muchedumbre se reunía, pepsi cola en mano, junto a la jukebox a bailar. Se abrieron clubs como The Jive Hive and The Boogie Barn, inmortalizado en 1943 en la película Jive Junction, donde Dickie Moore lideraba a una banda de swing formada enteramente por chicas que actuaba cada noche en un bar. Era la cultura «sub-deb» de adolescentes al borde la mayoría de edad. Casi cada semana se abrían nuevas asociaciones y clubs, como en Indianapolis, uno de los lugares donde se fundaron más clubs, algunos con acrónimos impactantes para la época como WITCH (We In This Club are Hell-Cats) o SWAMI (Subtle Women Are More Intelligent).