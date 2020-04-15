El matrimonio que luchó contra Hitler con tarjetas postales

Si bien toda las historias de la resistencia durante el nazismo tenían interés por sí mismas, lo que realmente llamó la atención de Fallada al conocer la de los Hampel fue que su lucha contra Hitler se había hecho con algo tan sencillo y rudimentario como unas simples tarjetas postales. Durante dos años, Otto y Elise escribieron, introdujeron en buzones o depositaron en edificios y lugares públicos cientos de postales con mensajes que llamaban a la rebelión contra los nazis o que se hacían eco de informaciones que la prensa nazi no recogía y que, en contra del triunfalismo de las autoridades, demostraban que la guerra estaba siendo una carnicería para el pueblo alemán.

A partir del expediente de la Gestapo, Fallada escribió un ensayo en la revista Aufbau titulado «Sobre la resistencia, que sí existió, de los alemanes contra el terror de Hitler» pero, convencido de que la historia daba para más, decidió escribir una novela que tituló Solo en Berlín. En su libro, Fallada narró la historia del matrimonio Hampel cambiando sus nombres por los de Otto y Anna Quangel y tomándose algunas licencias a la hora de plantar las razones de su lucha contra el nazismo. Mientras que en Solo en Berlín el desencadenante para empezar a escribir las postales era la muerte en el frente del hijo del matrimonio, en la historia real eso no sucedió, sencillamente, porque Elise y Otto no tenían hijos aunque, como muchos alemanes, sí sufrieron la pérdida de familiares en la guerra. En su caso, el hermano de Elise.