Ratas con alas: la Gran Purga de gorriones en China

El fragor de los tambores, los petardos y las caceroladas cesaron tras dos días de asedio implacable a la embajada de Polonia en Pekín. Las relaciones diplomáticas entre ambos países, aliados naturales durante la posguerra debido a su dependencia mutua respecto a Moscú, no pasaban por su mejor momento. Los polacos observaban con recelo las políticas socialistas impulsadas por Mao Zedong y aquella tregua supuso un alivio cuando, en verdad, era un presagio nefasto.

«Ningún guerrero se retirará hasta erradicarlos, tenemos que perseverar con la tenacidad del revolucionario», había proclamado el dictador apenas unas horas antes. Al amanecer, los soldados tomaron las calles en compañía de estudiantes y funcionarios armados con ollas, cucharones y sartenes, y la mirada puesta en el cielo. Según Radio Pekín, tres millones de campesinos fueron reclutados para dar caza a los últimos seres libres de China. Se les acusaba de propagar enfermedades, malograr las cosechas y privar a los seres humanos del fruto de su trabajo. Peores que los insectos y los roedores, los gorriones debían ser erradicados.

Desprovisto de la aristocrática altanería del águila o la voracidad carroñera del buitre, el humilde gorrión, que durante siglos trajo buenos augurios a los campesinos, se convirtió en una amenaza para la prosperidad. Se les consideraba culpables del consumo de un promedio de 4.5 kg de grano al año, por lo que la extinción de un millón de gorriones habrían de bastar para alimentar a 60.000 seres humanos. Pero como ya se sabe que las matemáticas nunca mienten y nadie presta atención a las voces disidentes, cuando el ornitólogo Tso-hsin Cheng advirtió a las autoridades sobre las terribles repercusiones que el exterminio acarrearía para el ecosistema, fue tachado de reaccionario y sentenciado a seis meses de aislamiento en un campo de trabajo. Ambos, científico y gorriones, fueron víctimas propiciatorias de un país hambriento, gobernado por la represión, el adoctrinamiento, las promesas utópicas y la censura.