Que la muerte te acompañe

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Palillos de dientes o anillos con calaveras, minúsculos ataúdes con compartimentos secretos, sellos, guadañas e inscripciones que advertían de que tarde o temprano moriremos. Así era la joyería de luto, siempre macabra y bella

En los siglos XVI y XVII, la práctica de legar anillos pertenecientes a los fallecidos a amigos y familiares fue reemplazada gradualmente por la costumbre de dejar una suma de dinero para comprar anillos conmemorativos y de luto. Más tarde, durante el siglo XVII, se distribuyeron anillos en el funeral para ser usados ​​en memoria del difunto. Las inscripciones memento mori, como relojes de arena, calaveras, huesos cruzados y esqueletos se pusieron de moda en muchos tipos de joyas, recordando al usuario la brevedad de la vida y la necesidad de prepararse para la vida en el mundo venidero.

En algunos casos se usaban anillos que escondían cajitas minúsculas. También las calaveras en anillos se usaban como marcadores, prensado en cera caliente para sellar una carta o paquete. Los sellos personales (secretos) proporcionaron una salvaguarda legal esencial y se usaron para firmar documentos como testamentos, escrituras de obsequios, préstamos y documentos comerciales, cartas personales y contratos de propiedad. Los anillos de sello pueden estar grabados con un escudo de armas o cresta, una inicial, una marca de comerciante (un símbolo geométrico utilizado para marcar productos o pertenencias personales) o un símbolo personal. Los retratos de los siglos XVI y XVII muestran anillos de sello usados ​​en el dedo índice o pulgar, presumiblemente para facilitar la aplicación del anillo a la cera girando la mano. Eran artículos de joyería con una función práctica, pero el uso de metales preciosos y piedras duras grabadas indica que también eran signos de estatus.

En otros casos eran palillos de dientes que estaban coronados por una calavera que sostiene la hoz del Padre Tiempo. Una vez más, el mensaje es «Recuerda que debes morir». La interpretación directa es que, así como alguien en los siglos XVI y principios del XVII podría usar una joya colgante en forma de ataúd, o un anillo esmaltado con la cabeza de una muerte, también podría usar un palillo en forma de Padre La hoz del tiempo. La certeza de la muerte debe recordarse en todo momento.

Pendiente con calavera y ataúd (Alemania, 1660)

Pendiente con calavera y ataúd (Alemania, 1660)

Anillo con calavera (Norte de Europa, 1550-75)

Anillo con calavera (Norte de Europa, 1550-75)

Anillo Memento mori con aro de oro engastado con un hueco de cornalina con una calavera y la inscripción «Cogita» (piensa)

Anillo Memento mori con aro de oro engastado con un hueco de cornalina con una calavera y la inscripción «Cogita» (piensa)

Anillo de oro esmaltado, con bisel en forma de calavera y huesos cruzados (Oeste de Europa, siglo XVII)

Anillo de oro esmaltado, con bisel en forma de calavera y huesos cruzados (Oeste de Europa, siglo XVII)

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Pendiente con ataúd (Inglaterra, 1550)

Pendiente con ataúd (Inglaterra, 1550)

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Parte de un rosario (Francia, 1520-1530)

Parte de un rosario (Francia, 1520-1530)

Accesorio, posiblemente para el pelo, con la cabeza esmaltada en oro y una perla barroca, formando una calavera (Europa, comienzos del siglo XIX)

Accesorio, posiblemente para el pelo, con la cabeza esmaltada en oro y una perla barroca, formando una calavera (Europa, comienzos del siglo XIX)

El bisel de este anillo está esmaltado en blanco con la cabeza de una muerte rodeada por una inscripción mortuoria. En el reverso del bisel están las iniciales 'ML' conectadas por un verdadero nudo de amante.(Inglaterra, 1550-1600)

El bisel de este anillo está esmaltado en blanco con la cabeza de una muerte rodeada por una inscripción mortuoria. En el reverso del bisel están las iniciales 'ML' conectadas por un verdadero nudo de amante.(Inglaterra, 1550-1600)

Este relicario en forma de ataúd es un ejemplo de joyería de luto. Puede haber sido hecho especialmente para el período de duelo. Esta era una práctica común, y los testamentos podrían especificar una suma de dinero para comprar anillos u otras joya…

Este relicario en forma de ataúd es un ejemplo de joyería de luto. Puede haber sido hecho especialmente para el período de duelo. Esta era una práctica común, y los testamentos podrían especificar una suma de dinero para comprar anillos u otras joyas para los dolientes. Estos artículos a menudo incluían las iniciales y la fecha de la muerte del difunto, con quizás un compartimento especial para almacenar el cabello de la persona muerta (Inglaterra, 1750-1800)

Este palillo de dientes tiene la forma de un brazo de oro esmaltado que sostiene una hoz curva para recoger los dientes. En el otro extremo tiene un remate de cabeza de muerte . Los palillos de dientes elaboradamente decorados tenían una larga tradi…

Este palillo de dientes tiene la forma de un brazo de oro esmaltado que sostiene una hoz curva para recoger los dientes. En el otro extremo tiene un remate de cabeza de muerte . Los palillos de dientes elaboradamente decorados tenían una larga tradición. En la Edad Media a menudo se hacían de las garras de los pájaros, especialmente el avetoro, un ave acuática de patas largas (Oeste de Europa, 1630-1660)

Anillo de dos caras (siglo XVII)

Anillo de dos caras (siglo XVII)

Anillo-estuche con calavera (siglo XVII)

Anillo-estuche con calavera (siglo XVII)

Anillo-estuche (siglo XVII)

Anillo-estuche (siglo XVII)

Anillo-estuche memento mori (siglo XVII)

Anillo-estuche memento mori (siglo XVII)

Reloj-calavera (siglo XVIII)

Reloj-calavera (siglo XVIII)

Anillo con ataúd (siglo XVII)

Anillo con ataúd (siglo XVII)

Anillo con calavera de diamantes en su interior

Anillo con calavera de diamantes en su interior

Anillo con esqueleto y grabado (siglo XVIII)

Anillo con esqueleto y grabado (siglo XVIII)