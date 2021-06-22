Los jóvenes soviéticos que persiguieron a las bandas nazis y a los punks

La Vanguardia, el 5 de abril de 1987, daba cuenta de la proliferación de los liuberi, incluyendo una entrevista con uno de ellos publicada inicialmente en un periódico moscovita:

«Las negociaciones para visitar el centro fueron llevadas a cabo por Pashe, un muchacho robusto y seguro de sí mismo, que estudia en una de las escuelas profesionales de muy bajo nivel, donde acuden los escolares que no pueden continuar el bachillerato). El centro se encuentra en el sótano de un edificio de cinco pisos. En las paredes hay espejos de varias formas y en el suelo, hay pesas de fabricación casera. Sobre una silla, en un rincón, un tocadiscos viejo [...]

—¿Por qué tenéis miedo a dar vuestros nombres enteros?

— Ya se ha escrito bastante mal de nosotros. Si usted escribe nuestros nombres, vamos a tener lavados de cerebro. Y, además, Dirna y Pasha, por ejemplo, son komsomoles [miembros de las Juventudes Comunistas].

—¿Recurrís a preparados hormonales? La respuesta es eufemísticamente positiva.

—¿Por qué ejercéis el culturismo?

—¿Por qué no? ¿Prefiere que fumemos drogas o andemos pendoneando por los bares?

—Pero vosotros también pasáis mucho tiempo en los cafés de Moscú.

—Sí, pero vamos allí para descansar. Bailamos, bebemos jugos, pero no vino. En Liuberisi no hay dónde divertirse. En Moscú, en cambio, siempre hay ambiente de fiesta. Allí uno se lo pasa bien.

—Pero, a veces, vuestras diversiones acaban en peleas.

—Nunca somos los primeros en atacar, sí bien hay muchachos (en Liubertsi) que van a Moscú a pelearse. Y por eso se les llama “liuberi”, palabra que ahora en Moscú significa gamberro.

—No os importa que os llamen “liuberi”?

—Bueno, siempre es agradable ser respetado, que la gente, cuando nos ve, diga: "Mira, por ahí van los liuberi”.

—¿Tenéis uniforme y jefes propios? De la respuesta resulta que no existe ninguna organización o uniforme, si bien los “liuberi” suelen reunirse casi siempre en la mismos cafés de Moscú.

—Entonces, ¿sois “liuberi, no?

—Cuando nos oprimen, sí, somos "liuberi”.

—Por qué perseguís a los metalisti [heavies], a los punkies y a los hippies?

—Porque ensucian Moscú. Basta con entrar en cualquier café: allí se los encuentra, sucios, desgreñados, adornados con cadenas metálicas. Y se creen ser alguien.

Desaparecieron como grupo uniformado, pero el neofascismo soviético continuó. Como testimonio de la proyección que tuvo el movimiento quedó la película Luna Park (1992) del director Pavel Lungin, donde retrata a un grupo de liuberi en su momento álgido. En esta secuencia puede verse una enorme batalla entre motoristas, rockers y punks contra fornidos liuberi: