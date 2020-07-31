Del panóptico a los aparatos transparentes. Todo para controlar a los reclusos

Este tipo de dispositivos transparentes han ido evolucionando al mismo ritmo que lo ha hecho la tecnología pero ajustándose siempre a las normativas de las prisiones. De este modo, si en el pasado eran habituales los walkmans o los reproductores de CD, en la actualidad han sido sustituidos por reproductores de MP3 o tablets que, dado que en las prisiones no se permite el acceso a internet, ya van cargados de fábrica con las canciones que el recluso solicita o incluso con audiolibros como la Biblia.

El único aparato que no ha cambiado ha sido la máquina de escribir mecánica. Las prisiones de Estados Unidos son de los pocos lugares en el mundo en el que se siguen utilizando. La razón está en la prohibición del uso de ordenadores personales por parte de los reclusos –salvo en casos extraordinarios y justificados– y el veto de UBS u otros dispositivos que permitan transmitir información de dentro a fuera de la prisión. Por ello, los reclusos se ven obligados a utilizar esas máquinas de escribir, algunas de las cuales tienen como máxima comodidad una pequeña memoria que permite revisar el texto antes de que se imprima en el papel, porque, aunque resulte llamativo, otra de las prohibiciones de las instituciones penitenciaras estadounidenses es la posesión de Tip-Ex. ¿Por qué? Por el miedo de las autoridades a que los reclusos más mañosos puedan utilizarlo para falsificar documentos oficiales.