¡Londres en guerra! Los falangistas nos descubrieron a los teddy boys

La gran mayoría de los Teddy-Boys la constituye, en efecto, son solo unos sencillos, honrados y pacíficos hijos de obreros que, un buen día, decidieron vestirse a la moda eduardina. Y de ahí, por cierto, el sobriquete. He visto a los Teddy-Boys en los «Milk Bars», los he encontrado en grupos ociosos al caer de la tarde, los he observado paseándose por Battersea. No cabe duda de que su aspecto es curioso. Visten pantalón estrecho, pegado a las pantorrillas, chaqueta larga con pequeña y alta solapas, llevan la melena abundante y, a menudo, artificialmente y artísticamente ondulada. Tienen, por lo general, estos muchachos entre dieciséis y dieciocho años. Suelen pasar las veladas bebiendo inocentes limonadas o naranjadas, y a su abstención del alcohol cabe añadir también una tendencia a rehuir el trato de las muchachas de. su edad. En el fondo parecen ser unos jóvenes que se aburren, que no saben qué hacer de su existencia, que viven en una especie de vacío tan vacío como el que llevan, por cierto, por dentro. La verdad es, en efecto, que fuera de su caprichosa manía vestimentaria, estos jóvenes no parecen tener otros intereses, inquietudes o curiosidad.

Realmente, la moda eduardina no empezó con ellos. Todavía recuerdo cómo, cuando Isabel II subió al trono, hubo una tendencia entre la aristocracia y la alta burguesía de la isla a volver a la era isabelina primera. Los modistos y costureros londinenses lanzaron entonces la moda isabelina para las ladies, y los sastres lanzaron la eduardina para los «gentleman». Vi, por aquellos tiempos, en el barrio elegante de Mayfair, a más de un joven dandy con el ahora tan criticado pantalón estrecho y la chaqueta larga. Muy pronto, sin embargo, los dandies se enteraron de que los hijos de los obreros imitaban el vestuario. Los burgueses y los aristócratas ingleses abandonaron entonces la curiosa vestimenta. Los hijos de los obreros se apoderaron en exclusiva de ella.