Los «chaquetas negras» del mayo francés

Muy similar es el testimonio de Daniel Cohn-Bendit en Nuestra Comuna del 10 de mayo: «Era el sentimiento de mucha gente. No podíamos impedir de pensar en la Comuna. Hasta había quienes escribieron en las paredes: “Viva la Co­muna del 10 de mayo”. Ya no se trataba solo de un movimiento de estudiantes. Los otros, los jóvenes obreros, comprobaban que, por primera vez, había una acción real, masiva, contra el régimen y contra el sistema que los oprimía. Era lo mismo para los blousons noirs que nos acompañaron durante la larga marcha del martes, de Den­fert-Rochereau a Etoile. Pregunté a uno de ellos por qué habían venido. Me dijo: “A ustedes, los policías los molestan de tanto en tanto; a nosotros, en todo momento. No podemos hacer nada sin que nos caigan encima. Y no podemos defen­dernos porque estamos solos. Hoy somos muchos y podemos hacerles frente”. Y el hecho de que se encontraran allí marcaba ya una toma de concien­cia política».

BANDAS, MERCANCÍA, ESPECTÁCULO

Las bandas y su violencia desafiaban la lógica de la mercancía el espectáculo. En cada país, los izquierdistas soñaron con que las subculturas urbanas se convirtiesen en la fuerza de choque de la revolución que estaba por venir. En Holanda, los provos hacen un llamamiento a los nozems, que aparecen en sus manifiestos; en Inglaterra, King Mob hace lo mismo con los skinheads. La clave estaba en un texto publicado dos años antes del Mayo y que protagonizó todo un escándalo. Los estudiantes de Estrasburgo tenían algo de dinero. Muchos de ellos estaban fascinados con el estilo y potencia de las proclamas de la Internacional Situacionista. Deciden hacer algo a la altura de las circunstancias y, finalmente, publican una gran tirada de uno de los grandes clásicos de la contracultura surgida en plena ola de incendios y levantamientos en medio mundo: Sobre la miseria de la vida estudiantil considerada bajo sus aspectos económico, político, psicológico, sexual e intelectual. En el texto ya se habla de los blousons noirs y se anticipa lo que se esperaba de ellos: