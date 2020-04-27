¿De qué lado estás? ¿Del terrorismo patronal o de los mineros de Harlan?

A pesar de no encontrar a Reece en el lugar, o a consecuencia de ello, la policía destrozó todo lo que encontró a su paso y se marchó. Una vez sola, la esposa de Reece, la folclorista, poeta y activista Florence Reece, arrancó la hoja de un almanaque que tenía en la pared y escribió Which Side Are You? (¿De qué lado estás?). La canción, que ha sido grabada por artistas de la talla de Billy Bragg, Pete Seeger, Peter Paul and Mary o Ani Di Franco, incluye versos como:

They say in Harlan County

There are no neutrals there.

You'll either be a union man

Or a thug for J. H. Blair.

J. H. Blair se ganó a pulso que su nombre apareciera en la canción de Reece. Su participación en la represión obrera llegó a unos extremos de crueldad y violencia inauditos. Para resistir los días sin salario, los mineros organizaron cajas de resistencia con cuyo dinero compraban comida que repartían entre las familias o cocinaban en las ollas populares. Cuando Blair se enteró, apostó a sus hombres y a ciudadanos voluntarios en las tiendas de alimentación para que impidieran la entrada de los mineros y, si fuera necesario, disparasen a matar.