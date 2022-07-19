La chica que vino de la luna

Clarie Lune, el personaje de Moon Girl, era la princesa de una tribu aislada de mujeres guerreras en Samarkanda que lucha contra el mal a bordo de una nave espacial. El cómic más guerrero y feminista de Sheldon Moldoff, uno de los creadores de Batman

Moon Girl es un personaje de ficción publicado por EC Comics de 1947 a 1949. Su identidad secreta es Clarie Lune, una profesora de historia de secundaria. Al igual que la Mujer Maravilla de DC Comics, Moon Girl es la princesa de una tribu aislada de mujeres guerreras en Samarkanda, que lucha contra el mal en su nave lunar telepáticamente controlada. Sus poderes se los da una roca lunar y está enamorada del príncipe Mengu, que intentó invadir su reino en Samarkanda, pero se convirtió en su compañero y maestro en Estados Unidos.

El personaje fue creado por el escritor de cómics Bill Woolfolk y el ilustrador Sheldon Moldoff (uno de los colaboradores no acreditados de Bob Kane para de Batman) y apareció por primera vez en otoño de 1947 en The Happy Houlihans #1. Después de esa aparición, el personaje se convirtió inmediatamente en su propio cómic, Moon Girl and the Prince. El título original de EC Moon Girl pasó por varios cambios de nombre (y un cambio final de género) como explicó Mark James Estren en su A History of Underground Comics: «Se estaba desarrollando una tendencia hacia los cómics de crimen y aventura, y E.C. estaba a la vanguardia, quedando también en el campo de los cómics de amor y las historias del Oeste. Pero el estilo especial de C.E. estaba emergiendo rápidamente a medida que los años cuarenta declinaban. Era un estilo que nunca se tomaba completamente en serio; cuando un cómic de aventuras no triunfaba después de haber probado tres títulos (Moon Girl and the Prince, luego simplemente Moon Girl, y luego Moon Girl Fights Crime), el libro se cambiaba a un cómic de amor con escenarios y personajes completamente diferentes, pero con un título extrañamente familiar: Una Luna, una Chica... Romance». Moon Girl and the Prince duró un solo número (otoño de 1947). Se convirtió en Moon Girl Fights Crime! en dos números, antes de concluir su carrera como A Moon, a Girl... Romance.