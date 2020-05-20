«AtomAge», una revista para los amantes del cuero y las máscaras

No era la primera vez que Sutcliffe tenía problemas con la justicia a consecuencia de su fascinación por el cuero, el látex y el bondage. En 1975, unos jóvenes realizadores, por ejemplo, se habían reunido con él para rodar Dressing For Pleasure, un documental sobre el fetichismo y su aportación a esa escena. Aunque la pieza fue muy bien recibida por su calidad a la hora de tratar un tema poco habitual en los medios, otra denuncia hizo que su exhibición fue prohibida por la justicia.

A pesar de esa persecución, Sutcliffe era un hombre de éxito. Al menos en el ambiente underground del bondage, al que había llegado casi por casualidad y en el que se convirtió en un referente gracias a su creatividad, su talento y sus innovaciones en la confección de prendas con cuero, látex y plástico. En ocasiones, incluso llegó a traspasar esas fronteras y se acercó al mainstream. Trabajó para Stanley Kubrick en la Naranja mecánica –aunque sus creaciones finalmente no salieron en pantalla–, diseñó el vestuario de Marianne Faithfull en The Girl on a Motorcycle e inspiró los monos ultraceñidos de Diana Riggs en Los Vengadores que no fueron diseñados por él, pero sí fueron confeccionados en su atelier.