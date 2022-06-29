¡Imparables! Pioneras lesbianas, gays y trans en Nueva York

Fue el ojo indiscreto que lo fotografió todo. Estaba justo en el momento preciso. La fotógrafa Diana Davies retrató durante los últimos sesenta y primeros setenta a la escena gay, lesbiana y trans de Nueva York, acompañándolas a sus marchas de protesta, concentraciones y manifestaciones por toda la ciudad. Fue la fotógrafa de la segunda ola feminista, que coincidió con la mayoría de las instantáneas que hizo (primeros sesenta, con Betty Friedan y organizaciones como NOW, hasta Kate Millett o Germaine Greer, entre tantas otras). El feminismo pasó a la ofensiva, a reinvindicar la hermandad («sisterhood is powerful») y a celebrar su autonomía y fuerza. Y no solo eso: hizo cientos de fotografías a los activistas de los derechos civiles, siempre con un estilo directo y que buscaba retratarlos sin estridencias, simplemente captando los momentos cotidianos de un feroz activismo. Feroz y, al mismo tiempo, alegre y comunitario. Se trata de uno de los mayores y más espléndidos archivos de fotografía del movimiento. Su trabajo puede consultarse en el Smithsonian Museum, New York Public Library, Howard University, Sophia Smith collection at Smith College, o la Swarthmore Peace collection.

En esta secuencia de fotos podéis ver a activistas tras una marcha en Albany, Nueva York, en 1971, protestando por las redadas frente a un bar gay o, al final, el legendario colectivo Lavender Menace (en castellano, la «Amenaza Violeta»), que estaba formado por lesbianas que protestaban por la invisibilidad de estas en el seno del movimiento feminista oficial, aunque algunas de ellas militaban en las principales organizaciones reivindicativas, como el Gay Liberation Front o NOW.

Parte de este material aparece recogido en su libro Photojourney: photographs, publicado en 1989. En los años noventa, Davies abandonó la fotografía para centrarse en el diseño y la ilustración.