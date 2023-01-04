Homo ludens: cuando la vida se jugaba sobre un tablero

Hace diez mil años, en el Neolítico, antes de que los seres humanos comenzaran a hacer cerámica, jugábamos en tableros de piedra perforados con varias filas de agujeros. Tres milenios después, los jeroglíficos de la tumba de la reina Nefertari la representaban jugando a un juego de mesa en el Antigua Egipto. Los antiguos griegos, por su parte, tenían la Tabula, antepasado directo del backgammon, y los romanos el latrones, ancestro del ajedrez. En Oriente, la gente jugaba el Juego de los Veinte Cuadrados, mientras que en China preferían el Liubo y en la la India el Moksha Patam, que siglos más tarde sería rebautizado como Serpientes y Escaleras al ser importado por los colonos a Gran Bretaña durante la época victoriana.

No fue hasta finales del siglo XVIII que la familia Piferrer popularizó en toda España un pasatiempo similar, conocido como El Juego de la Oca, en el que dos o más jugadores movían sus fichas al dictado del azar, ya sea mediante un trompo o un dado. Los primeros tableros se fabricaron en la célebre imprenta de Comellas e incluían casillas de penalización, peligros y atajos; pero el objetivo de todos los “juegos de carreras”, ya fuera de gansos o culebras, siempre ha sido el mismo: llegar al final a tiempo de retirarse el primero del tablero.