El «vicario del swing»: el reverendo que lideró una pandilla de rockers motoristas

The Beatles reinaban con su música «enloquecida». Sus fans eran una nueva generación de jóvenes que tomaban la noche y se vestían de forma «escandalosa». No había semana en que la prensa no recogiera noticias que alertaban del salvajismo puramente juvenil, una violencia que calificaban de indiscriminada y arbitraria. Los jóvenes, afirmaban, habían declarado la guerra abierta al mundo a los adultos. Incluso el baile expresaba ese atavismo: el twist y sus numerosas derivaciones se bailaban en clubs que funcionaban casi como cónclaves proscritos. Los jóvenes yeyés, los teddy boys y los rockers, defendían un estilo de vida que tenía unos símbolos: la chaqueta negra de cuero, la ropa, las motos.

En 1962, un fenómeno provocaría el estupor en la prensa inglesa y en un sector de la Iglesia. Un sacerdote llamado Bill Shergold, contra todo pronóstico, lejos de atacar la nueva moda y las subculturas sobre ruedas, las apoyó montando su propio club de motos, lo que le valió el apodo del «vicario del swing». Su club era poderoso y estaba situado en Hackney, donde pululaban numerosos rockers sobre ruedas que solían meterse en líos o eran acosados por la policía.