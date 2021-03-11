El minimanual del guerrillero urbano de Carlos Marighella

A esas alturas, Marighella ya se había convertido en una verdadera molestia para la Dictadura Brasileña, que decidió acabar con él. De este modo, el 4 de noviembre de 1969, el guerrillero fue víctima de una emboscada en São Paulo y asesinado. Unos meses antes, en junio de ese año, había acabado su Minimanual del guerrillero urbano que, durante décadas, sirvió de guía para aquellos que quisieron saber algo más de la lucha armada, la practicasen o no.

Dividido en ocho capítulos, el Minimanual de Marighella explica de forma clara y sucinta nociones básicas de la lucha guerrillera. Por ejemplo, la desigualdad de fuerzas entre los guerrilleros y los cuerpos de seguridad del Estado, la importancia de la creatividad y la iniciativa de los militantes para intentar paliar esas diferencias, la necesidad de pasar desapercibido y los objetivos a corto y largo plazo de la lucha guerrillera. A corto, eliminar a los jefes de las fuerzas armadas y la policía y la expropiación de los recursos del gobierno y la oligarquía; a largo, la revolución proletaria.