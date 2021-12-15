El evangelio según Elvis

«Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa. Pero una sola palabra tuya bastará para sanarle» –Mateo 8:8

Durante décadas, su amiga y confidente Wanda June Hill formó parte de la legión de fans que alzan la vista al cielo en busca de respuestas. Elvis y ella se conocieron a través de una amiga que interpretó un papelito en Girls! Girls! Girls!, la película que rodaron en Hawai en 1962. Una noche, mientras caminaban por la playa aprovechando una pausa del rodaje, lejos de oídos y miradas indiscretas, la estrella señaló un punto en el firmamento y le susurró al oído: «De allí es de donde yo vengo».

Si nos ceñimos a los datos regurgitados por Wikipedia, Orión es la constelación más conocida del cielo. Sus estrellas brillantes y visibles desde ambos hemisferios hacen que sea reconocida universalmente, formando la imagen del Cazador de la mitología griega del que recibe su nombre. Podéis localizarlo cerca de la constelación del río Eridanus, apoyado por sus dos perros de caza, Canis Maior y Canis Minor, peleando con la constelación del Tauro. Según el testimonio de Wanda, el Mesías del Rock apuntó inequívocamente a la nebulosa que representa la espada del gigante y que pende del cinturón de estrellas. De hecho, podría tratarse de Rigel, la más brillante de todas, por encima de Betelgeuse. Y si nos remontamos al Nuevo Testamento, podríamos ubicarla próxima a la Estrella de Belén: es decir, la vecina Sirio, a unos 860 años luz de la Tierra.

En su polémico libro Elvis Face to Face (1978), Wanda transcribió una serie de conversaciones telefónicas que reconfiguran el mito desde una perspectiva ufológica. Una de ellas nos sitúa a escasos días de su muerte: «Me habló de una estrella azul y de un planeta con varias lunas. Me dijo que los terrícolas deberíamos aprender de sus habitantes, poseedores de una tecnología avanzada capaz de curar enfermedades mortales como el cáncer». Años más tarde, Myrna Smith, una de la coristas de gospel que acompañaron al Rey en directo como The Sweet Inspirations en más de mil conciertos, se estremecía al recordar el momento en el que los médicos desahuciaron a su compañera Sylvia Shemwell, víctima de un cáncer de estómago. Consternado por la noticia, Elvis entró en el camerino para consolarla. Se arrodilló ante ella y comenzó a rezar mientras posaba ambas manos sobre su vientre. Inexplicablemente los doctores cambiaron su diagnóstico a los pocos días: el tumor no solo había remitido, sino que había desaparecido por completo.