El cómic de las pesadillas y los sueños premonitorios

El increíble caso de The Stranger World of Your Dreams, el cómic de las pesadillas, los sueños premonitorios, los sueños sobre vidas pasadas y, cómo no, la interpretación de los sueños

Los cómics publicados antes de la constitución de la Code Comic Authority —organismo de autorregulación a imagen del código Haynes de Hollywood, creado por las editoriales de cómics para evitar que las autoridades estadounidenses censurasen y prohibieran la distribución de sus revistas— son un festival de imaginación y creatividad. La libertad de la que disfrutaban sus autores, que podían abordar casi cualquier tema —entre los que se encontraban el sexo, las drogas y la violencia— e incluso imaginar personajes que desafiaban las autoridades policiales y salían airosos, fue algo que desapareció completamente con la entrada en funcionamiento de la CCA.

Hasta ese momento, lo único que limitaba la creatividad de los dibujantes y guionistas eran las ventas y, como es de suponer, el sexo, la violencia, las drogas y el terror funcionaban muy bien en el quiosco. Cuando no era así, la cabecera se cerraba y se ponía en marcha otra que podía ser tanto o más delirante que la anterior.