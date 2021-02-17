El cómic de las pesadillas y los sueños premonitorios/
El increíble caso de The Stranger World of Your Dreams, el cómic de las pesadillas, los sueños premonitorios, los sueños sobre vidas pasadas y, cómo no, la interpretación de los sueños
Los cómics publicados antes de la constitución de la Code Comic Authority —organismo de autorregulación a imagen del código Haynes de Hollywood, creado por las editoriales de cómics para evitar que las autoridades estadounidenses censurasen y prohibieran la distribución de sus revistas— son un festival de imaginación y creatividad. La libertad de la que disfrutaban sus autores, que podían abordar casi cualquier tema —entre los que se encontraban el sexo, las drogas y la violencia— e incluso imaginar personajes que desafiaban las autoridades policiales y salían airosos, fue algo que desapareció completamente con la entrada en funcionamiento de la CCA.
Hasta ese momento, lo único que limitaba la creatividad de los dibujantes y guionistas eran las ventas y, como es de suponer, el sexo, la violencia, las drogas y el terror funcionaban muy bien en el quiosco. Cuando no era así, la cabecera se cerraba y se ponía en marcha otra que podía ser tanto o más delirante que la anterior.
Este es el caso de The Stranger World of Your Dreams, una revista creada por Mort Meskin, Joe Simon y Jack Kirby a principios de los años 50. Después de haber sufrido algún que otro ingreso en instituciones psiquiátricas, Meskin poseía notables conocimientos sobre la mente humana y el psicoanálisis que había ampliado con lecturas de la obra de Sigmund Freud y Willem Reich. Por ello y considerando que el mundo de los sueños, con su significados herméticos, su surrealismo y su elemento pesadillesco podía ser un material más que óptimo para un tebeo, el dibujante acudió al estudio de Simon y Kirby con los que ya había en algunas historias de la cabecera de terror Black Magic.
De hecho fue Prize Comics Group, editora de Black Magic, la que se animó a publicar The Strange World of Your Dreams, cuyo primer número apareció en agosto de 1952. El contenido estaba formado por historias de viñetas y relatos ilustrados que, de una u otra manera, abordaban el mundo de los sueños desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, las pesadillas, los sueños premonitorios, los sueños sobre vidas pasadas y, cómo no, la interpretación de los sueños. Esta última tarea era realizada por un supuesto doctor experto en psicoanálisis que, como era de suponer, no existía en la realidad sino que era un pseudónimo del propio Meskin. Tanto es así que, al final de la sección, se advertía que las explicaciones que se daban de los sueños eran a meramente efectos de entretenimiento y sin un verdadero contenido científico.
A pesar de esa advertencia, uno de los principales atractivos de The Strange World of Your Dreams eran las historias basadas en los sueños que enviaban los lectores de la publicación. Una sección que, además, proporcionaba 25 dólares de la época a aquellos cuyos sueños hubieran sido adaptados por los dibujantes de la editorial. Un reclamo cuya veracidad ha sido puesta en duda por algunos coleccionistas e investigadores de este tipo de revistas por la sencilla razón de que, ya en el primer número de la publicación, se incluía uno de los supuestos sueños premiados que, evidentemente, nunca hubiera podido ser enviado por un lector ya que la revista no existía.
Sea como fuere, la publicidad es otro de los grandes atractivos de The Strange World of Your Dreams. A través de sus anuncios, es fácil darse cuenta que ni los propios editores sabían muy bien a qué público iba dedicada la revista. En ella coincidían comerciales sobre cubre asientos de leopardo para el automóvil, remedios contra los problemas capilares, fajas para mantener la línea, medicamentos contra los granos, artículos de broma, métodos para enamorar a chicos y chicas, venta de discos por correos o lecciones de piano.
De hecho, esa indeterminación sobre el perfil del lector, que abarcaba desde niños, adolescentes o un público maduro, provocó que las ventas de la publicación no fueran las esperadas. Aunque a partir del tercer número se incluyó un horóscopo y que en el cuarto muchas de las historias ya no versaban sobre sueños sino sobre el destino marcado en los astros, Prize Comics Group decidió poner fin a The Strange World of Your Dreams cuatro meses después de su lanzamiento.
A pesar de ese fracaso, The Strange World of Your Dreams ha ganado con el tiempo aunque solo sea por lo inusual de su planteamiento en el mundo del cómic convencional. Gracias a la labor del Digital Comic Museum ahora es posible leer o descargarse en buena resolución The Strange World of Your Dreams, cuyo número tres les dejamos a continuación.