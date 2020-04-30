El antilibro infantil: Tommy Titop, el enemigo del reino animal

En 1893, un ultraviolento y sádico libro presentó al personaje de Tommy Titop, el enemigo del reino animal. Era un antilibro infantil que, paradójicamente, iba destinado a niños y niñas.

Tommy Titop es, según el «recolector digital de imágenes» Stephen Ellcock, un pequeño matón que ahoga a los gatitos, molesta a los cachorros y diezma a la creación «menor». Un niño que solo obtiene su merecido en una serie de sueños en que los papeles de atormentador y atormentado se invierten, como en The Tribulations of Tommy Tiptop, publicado por Myra & Son, Londres, en 1893.

Sin embargo, en el prefacio de Las tribulaciones de Tommy Tiptop, se intenta convencer al lector que no es una obra que haga apología del maltrato animal: «El objetivo de este libro es mostrar que toda crueldad hacia los animales merece castigo, y que obedecer la ley de la bondad es nuestro deber y nuestra felicidad. M. B.».

No obstante, al pasar la página, lo que se encuentra es ultraviolencia: Tommy ahoga a gatitos en un cubo de agua helada, asesina pollos, amputa insectos y hasta recita versos y escribe canciones que hablan de matar y dañar. Antes, eso sí, ha sufrido la ira de gigantescos insectos y las vejaciones por parte de cachorros que lo torturan, encierran y golpean.