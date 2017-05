Dostoievski convertido en una bomba: Los libros «explosivos» y la literatura

Ejemplos de libros «dañinos» pueden ser el famoso Anarchist Cookbook de William Powell, que vio la luz en 1971. Powell, por aquellos años, estaba convencido de que esta era su contribución para poner fin a la guerra en Vietnam, aunque quiso evitar que se conociese su nombre. El libro era una sucesión de consejos sobre fabricación de bombas. Le entregó el manuscrito al editor Lyle Stuart, quien lo publicó y reimprimió decenas de veces hasta que en 1991 vendió su catálogo a Steven Schragis, un editor moralista y temeroso de Dios. En los sucesivos años, el mismo FBI fue responsable de varias ediciones en las que se daban consejos erróneos para provocar explosiones accidentales y, de esta forma, tirar por tierra los planes de los disidentes, exponiéndolos públicamente. Al cabo de un tiempo, no se podía saber qué edición del libro era la auténtica o la manipulada. O también el publicado e ideado por Robert Kedzie, quien en 1874 publicó por su cuenta un extraño libro que tituló de una forma aún más extraña: Shadows from the walls of death (Sombras de las paredes de la muerte), una especie de catálogo de 86 tipos de papel pintado con una introducción de Kedzie en la que aseguraba que el papel, que entonces se fabricaba en todo el país, Estados Unidos, estaba sembrado de veneno mortal, concretamente de unos altísimos niveles de arsénico. Las mismas páginas del libro contenían cantidades de veneno que podían ser mortales. Los libreros lo retiraron y, en la actualidad, un ejemplar se exhibe en una universidad convenientemente protegido para evitar ser tocado directamente.

Sin embargo, ha habido otra clase de libros «dañinos» que han vinculado a escritores y obras con atentados. Posiblemente, Crimen y castigo ha sido una de las obras que más ha influido a lectores de toda clase de ideologías, aunque lo cierto es que al centrarse, lo mismo que Los Hermanos Karamazov o Los endemoniados, en la época de los nihilistas rusos y su campaña de violencia ha fascinado a muchos revolucionarios a lo largo de décadas.