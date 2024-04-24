Comunismo, hipnotismo y... ¡The Beatles!

Algunos vieron en las canciones de The Beatles instrucciones ocultas para un Armagedón. The Beatles eran la personificación maligna del Oscuro. Un Satán hecho carne. David Noebel ha sido, posiblemente, uno de los propagandistas ultracatólicos más célebres y quien, durante buena parte de su vida, más decididamente le declaró la guerra al rock and roll, que según él intentaba extender el comunismo entre los más jóvenes. ¿Habrían ya desarrollado el terrible «mentacide», el arma soviética descrita por Noebel como «el proceso mental letal que literalmente produce el suicidio de la mente»? En 1965, con el país envuelto en la lucha por los derechos civiles, Noebel publicó un hilarante libro, hoy casi un objeto de culto, cuyo título ya resulta suficientemente esclarecedor: Communism, Hypnotism and The Beatles.

¿Que sostiene su autor? The Beatles estarían utilizando el sexo y la hipnosis para que la bandera roja termine luciendo en la Casa Blanca. ¿En qué organización militaba Noebel? Por supuesto, en la ultraderechista John Birch Society. La música pop era una estrategia subliminal para inocular un mensaje que hablaba de libertinaje y erotismo. El final del camino, para Noebel, sería el desastre de América.