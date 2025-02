El club londinense que reunió a veteranos anarquistas y punks

«Varias chicas, tras acusar a Wattie de machista y misógino, le arrojaron agua sucia de los retretes»

El Centro Ibérico no solamente acogía conciertos punk. Varios miembros de bandas anarcopunks participaban activamente en el Centro Ibérico. Uno de ellos era Andy Martin, un chico gay con dispraxia, un trastorno psicomotriz. Martin era muy conocido como vocalista de The Apostles. El Centro Ibérico, con el punk evolucionando hacia chaquetas negras de cuero y mohawks, también fue protagonista de extraños y bizarros incidentes, como la visita de Wattie Buchan, cantante de The Exploited, acusado de simpatizar con la ultraderecha. Una noche, según narró Martin, acudió al Centro Ibérico junto a la artista anarquista Annie Anxiety, vinculada a Crass, para asistir a un concierto. Inmediatamente fue rodeado y acosado por fans de Crass que, tras conducirlo a los baños, le interrogaron sobre sus letras y sus supuestos vínculos con bandas nazis. Varias chicas, tras acusarlo de machista y misógino, le arrojaron agua sucia de los retretes. Wattie huyó, pero la polémica se mantendría durante años hasta la actualidad.